Dans une vidéo mis en ligne par le SSC Napoli, le président du club italien, Aurelio Di Laurentiis, a accordé une interview à l’ancien maire de Rome, Walter Veltroni, aujourd’hui devenu écrivain. Le dirigeant charismatique s’est confié sur le joueur qu’il aimerait voir arriver à Naples lors des prochaines années, et il s’agit d’un joueur que les Français connaissent bien puisqu’il s’agit de Zlatan Ibrahimovic.

« La signature que je rêve de réaliser ? Un de ceux que je voudrais c’est le géant qui est à Manchester United maintenant. Je l’ai eu comme invité à Los Angeles lors d’un dîner et il est incroyablement gentil, même s’il semble toujours en colère. Tu vois de qui je veux parler, n’est-ce pas ? » Oui, on voit très bien de qui il s’agit. Le Suédois est d’ailleurs en fin de contrat avec Manchester United en fin de saison et n’a pas encore prolongé. Une aubaine pour Di Laurentiis ?