Si on peut dire que la saison de Mario Balotelli (26 ans) est pour l’instant contrastée du côté de l’OGC Nice : il rate beaucoup de matchs (10 titularisations alors que nous sommes à la 22e journée) mais il marque presque à chaque fois qu’il joue (9 buts en L1) ; on ne sait pas encore de quoi sera fait l’avenir de l’international italien (33 sélections 13 buts).

Mais son célèbre agent Mino Raiola, interviewé sur la radio napolitaine CRC, a expliqué la situation du joueur dont le contrat le lien avec le Gym se termine en juin prochain : « Mario est à Nice parce qu’il veut montrer à tout le monde qu’il est une personne épanouie, qui veut bien faire son travail et il en fait la démonstration au quotidien. Il y a tellement d’équipes qui ont demandé des informations sur lui, du nord de l’Europe en passant par la Chine. Mais nous avons dit à tout le monde que Balotelli veut attendre quelques mois pour décider de quoi sera fait son futur. Nous n’excluons rien, ni Naples, ni aucun autre club, on verra cet été. (…) Le centre de la vie de Balotelli c’est sa fille et le foot, il faut que toutes les conditions soient réunies pour avoir un accord entre deux partis ». Par ailleurs, l’OGC Nice a signé une pépite tunisienne, un transfert à l’incroyable scénario.