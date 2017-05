Après six années passées à Manchester City, Gael Clichy quitte le club les Citizens. Le club a publié un communiqué annonçant la nouvelle. Le Français a glané deux titres de Champions d’Angleterre et deux League Cup. Le joueur de 30 ans a joué plus de 200 matches et a marqué trois buts.

« C’était six années spéciales pour moi à City. C’est incroyable de voir où est le club aujourd’hui et je suis sûr qu’il y a beaucoup de succès à venir », a déclaré Gaël Clichy. Le directeur de football de City, Txiki Begiristain, a également rendu hommage au latéral. « Gaël a été un acteur important pour ce club et je lui souhaite le meilleur à l’avenir. » Gaël Clichy est libre de s’engager dans le club de son choix.