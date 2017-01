Ce matin, la presse anglaise annonçait que Manchester United avait pris la décision de lever l’option permettant de prolonger d’une saison le contrat de Marouane Fellaini.

Un choix officialisé par les Red Devils qui viennent d’annoncer que le Belge est désormais lié au club anglais jusqu’en 2018.

A good week for @Fellaini - a goal against Hull followed by an #MUFC contract extension until 2018 ! More : https://t.co/IrP9pVvqmb pic.twitter.com/lOQEk8YcIf

— Manchester United (@ManUtd) 12 janvier 2017