Arrivé à Angers en 2015, Ismaël Traoré est rapidement devenu l’un des piliers de la formation de Ligue 1. Et alors que son contrat se terminait en juin prochain, le défenseur central et vice-capitaine du SCO a décidé de prolonger son bail jusqu’en 2020.

« Prolonger, pour moi c’est une fierté. Je suis content parce que je me dis que si j’en suis là aujourd’hui, c’est que le SCO a confiance en moi. J’avais pu en discuter avec le coach et dans tout ce qu’il a pu me dire, j’ai vu qu’il comptait sur moi. C’est forcément plus facile de prolonger dans un club où on se sent apprécié », s’est réjoui le défenseur angevin de 30 ans.