Souvent annoncé partant, Alexandre Lacazette a toujours fini par rempiler pour une saison supplémentaire avec l’Olympique Lyonnais, son club formateur. Mais cette année, le buteur numéro un des Gones semble plus que jamais sur le départ. D’ailleurs, Jean-Michel Aulas a confirmé qu’une équipe avait de bonnes chances de pouvoir conclure l’affaire.

« Pour le moment, il y a un joueur qui a bon de sortie pour un seul club. C’est son club de cœur. Si son club de cœur est capable de s’aligner sur nos prétentions, dans ce cas-là les choses se passeront bien. On parle du club de cœur d’Alexandre (Lacazette). Après ça dépendra des autres départs. Si des joueurs ont l’impression que le club n’est pas assez grand pour eux, on ouvrira la porte et on ira chercher des joueurs du même niveau avec le mental en plus. » Reste maintenant à connaître l’identité de ce fameux club de cœur de Lacazette. Qui n’est étrangement pas l’OL...