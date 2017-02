Transféré en début de saison pour environ 5 millions d’euros (bonus compris) Jean-Philippe Mateta était censé être la doublure d’Alexandre Lacazette à la pointe de l’attaque lyonnaise. Résultat des courses : le joueur de 19 ans n’a joué que 14 minutes cette saison en Ligue 1. Venant de Châteauroux (National) il aurait sans doute obtenu bien plus de temps de jeu dans son club formateur. Aujourd’hui deuxième du classement, les Castelroussins prétendent aujourd’hui à une remontée en Ligue 2, mais Jerome Leroy, conseiller du président de la Berrichonne et en charge du recrutement avoue qu’il a pris un risque sportif en vendant le joueur.

« Pour le club, cette saison est vitale et, dans cette optique, je voulais le garder. Mais j’ai également été joueur et je ne me voyais pas le bloquer. À chaque fois, j’essaie d’expliquer au joueur de ne pas partir au bras de fer avec le club, que ce n’est pas forcément son intérêt. Mais la pression a été trop forte et la somme proposée compensait un éventuel échec de monter » a confié Leroy à la Nouvelle République.