Avec le transfert de Memphis Depay à Lyon et celui de Patrice Evra à Marseille, le dossier Dimitri Payet a sûrement été le plus chaud de ce dernier mercato d’hiver. Les négociations ont été difficiles et longues, mais finalement le Réunionnais a bien réussi à rejoindre le club de son cœur au bord de la Méditerranée. Au cœur de cet épisode, un homme : Andoni Zubizarreta, le directeur sportif du club phocéen depuis fin octobre. Il a raconté dans un entretien avec La Provence comment s’est déroulée l’affaire.

« Je peux vous raconter la première fois que Jacques-Henri m’a appelé pour me dire de parler avec l’agent de Dimitri parce qu’il y avait une possibilité de le faire venir. J’ai dit OK, on commence à travailler pour cet été. Et il m’a répondu : "Non, non Andoni, c’est pour cet hiver !". J’ai été surpris, je me disais que cet hiver, c’était déjà demain... Mais je n’ai pas douté. Mon expérience m’a appris que les transferts des grands joueurs sont toujours des négociations lourdes, difficiles. Et puis, le problème pendant le mercato d’hiver, c’est que l’équipe continue de jouer, surtout en Angleterre. Ce n’est pas comme en été, où tu as les vacances et la pré-saison pour te préparer. » a raconté Zubizarreta à La Provence.