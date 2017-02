Arrivé à Toulouse il y a environ un an, Pascal Dupraz a sauvé le TFC en fin de saison dernière. Il permet cette année encore de faire vivre un bel exercice à son club avec une encourageante 8e place après 26 journées de Ligue 1. Interrogé sur son avenir par RMC ce lundi, il a affirmé qu’il se verrait bien rester dans la Ville Rose pour encore un petit moment.

« Mon plan de carrière ? Mon tempérament ce n’est pas celui d’une itinérant et d’un vagabond. J’ai la confiance de mes dirigeants. Après un an, ils ont un peu de mémoire. C’est rare dans ce milieu. Je n’ai pas de plan de carrière. J’aimerais juste terminer vers 60 ans car je suis fatigué. Mes soucis de santé m’ont quand même pénalisé. Si ça se trouve à 65 ans je serais encore là, mais Toulouse je m’y sens bien et je me vois encore là. »