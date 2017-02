S’il y a un Portugais qui a marqué l’histoire du Paris Saint-Germain et qui est cher à ses supporters, c’est Pedro Miguel Pauleta, lui qui a inscrit 109 buts avec la formation francilienne. Et à la veille du choc entre le PSG et le FC Barcelone, son compatriote André Gomes s’est exprimé à son sujet.

« Pauleta a été un joueur très important pour mon pays et pour le PSG, j’ai eu la chance de le voir souvent dans le cadre de la sélection (il est directeur des sélections de jeunes), quand j’étais plus jeune il m’a beaucoup aidé, de manière très amicale. Demain on sera ici, je serais dans le stade et j’espère gagner, si je peux en parler avec lui après c’est encore mieux », a expliqué le milieu de terrain lusitanien.