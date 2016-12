Après avoir connu moults déboires durant cette première partie de saison, le Paris Saint-Germain va devoir rapidement se renforcer. Et selon toute vraisemblance, c’est Julian Draxler qui pourrait devenir la première recrue hivernale du club de la capitale. Le milieu offensif du VfL Wolfsbourg serait proche de dire oui aux dirigeants parisiens. Mais selon plusieurs observateurs outre-Rhin, l’international allemand risque d’avoir beaucoup de mal à s’imposer chez les champions de France. C’est ce qu’affirme l’ex-joueur de la Mannschaft Andreas Brehme.

« Au fond, je ne pense pas que ce soit le club qu’il faut à Draxler. Il a besoin de sentir la confiance autour de lui et il aime avoir un environnement chaleureux et familial. Il est plutôt sensible. Si ça ne tourne pas rond, il peut, en effet, rapidement lâcher. Et à mon avis, la pression sera encore plus forte à Paris qu’elle ne l’était à Wolfsburg. S’il s’impose rapidement, il peut gagner en confiance et faire l’unanimité, mais, si ses prestations ne sont pas assez convaincantes, il sait qu’avec la concurrence dans l’entrejeu parisien il se retrouvera vite sur le banc », a déclaré le buteur décisif de la finale du Mondial 1990. Dans les colonnes du Parisien. Paris est prévenu.