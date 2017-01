Marquinhos est devenu un joueur essentiel du Paris Saint-Germain. Depuis le début de la saison, le Brésilien est aligné en défense centrale avec son compatriote Thiago Silva. Ensemble, ils forment la deuxième meilleure défense du championnat avec 15 buts encaissés en 21 matches. Dans une interview accordée au Parisien, Marquinhos s’est confié sur l’avancée de la négociation de prolongation de son contrat.

« On a commencé les discussions et cela prendra peut-être encore un peu de temps. Je n’en sais pas plus, cela ne dépend pas que de moi. Je suis tranquille, j’ai déjà un contrat jusqu’en 2019 et les choses sont claires de mon point de vue. Je suis bien au PSG, je sens que je fais partie du projet du club et, si j’ai toujours la confiance de la direction et du coach, je ne vois pas pourquoi je partirais. Et dans ma vie personnelle, tout se passe aussi très bien à Paris. »