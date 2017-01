Alors qu’un prêt était évoqué il y a peu concernant Christopher Nkunku (19 ans), le jeune milieu de terrain du PSG préférerait finalement rester dans son club pour la seconde partie de saison. Après plusieurs mois sans jouer alors que Laurent Blanc l’avait déjà lancé la saison dernière, il a récemment réussi à gratter plus de temps de jeu (3 titularisations en L1 et une en Coupe de la Ligue). Suffisant pour le convaincre de rester, donc, selon le Parisien de ce samedi.

Titulaire lors des trois derniers matchs de championnat (Lille, Guingamp et Lorient) et faisant partie des joueurs qui ont le plus joué mercredi en amical à Tunis (une heure de jeu), Nkunku commence en effet à faire son trou dans son club formateur. Selon une partie de la presse française, il devrait même être titulaire ce samedi soir contre le SC Bastia en Coupe de France. Une bonne nouvelle pour l’international français des moins de 20 ans, alors qu’il avait récemment prolongé son contrat avec le club de la capitale pour une longue durée.