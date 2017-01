Présent en conférence de presse après la rencontre, le technicien français avait le sourire. Il faut dire qu’avec sa large victoire face à Grenade, le Real Madrid compte 39 rencontres de rang sans connaître la défaite.

« C’est une satisfaction, je mentirai en disant le contraire. On est très satisfait de ça, d’égaler le record. Mais ce qui est le plus important c’est ce qu’on fait, ce qu’on continue à faire. Physiquement on se sent bien, techniquement on est très justes dans ce qu’on fait. Après, c’est beaucoup plus facile. En rentrant dans les matches comme on le fait et en marquant rapidement, ça libère des espaces et ça libère notre jeu par la même occasion », a expliqué le Français.