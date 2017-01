Paul-Georges Ntep se dirige vers Wolfsbourg, ce n’est plus une surprise. Le Français ne jouera plus pour le Stade Rennais. Les Bretons jouent un match dimanche comptant pour les 32es de la Coupe de France face à Biarritz, et ce match se déroulera sans l’international tricolore, selon les dires de Christian Gourcuff.

Le coach rennais a déclaré : « Paul-Georges Ntep ne sera pas avec nous à Biarritz, son départ va être officialisé demain ».