L’Allemagne rêve de son Kylian Mbappé. A l’instar du champion du Monde, Kai Havertz est en train de confirmer tous les espoirs placés en lui depuis qu’il a percé dans le monde professionnel il y a deux ans et demi déjà. Il devenait alors le plus jeune joueur à porter le maillot de son club. A maintenant 19 ans, le milieu offensif du Bayer Leverkusen est encore en avance sur tous les temps de passage. Déjà plus jeune joueur à avoir disputé 50 matches en Bundesliga, à 18 ans et 307 jours en avril dernier, il a battu un nouveau record ce week-end.

Premier buteur lors de la victoire des siens contre le Fortuna Düsseldorf (2-0) ce dimanche, il compte maintenant 9 réalisations en Bundesliga cette saison, en plus de 2 passes décisives. Meilleur artilleur de B04, il semble avoir trouvé sa position préférentielle sur le côté droit du milieu à trois organisé par Peter Bosz. Le jeune Allemand est désormais le joueur le plus décisif des cinq grands championnats dans sa classe d’âge (1999) avec 16 buts et 15 passes décisives en 76 rencontres.

31 - Kai Havertz est impliqué sur 31 buts en Bundesliga depuis ses débuts en octobre 2016 (16 buts, 15 assists) - total le plus élevé parmi les joueurs nés depuis 1999 dans les 5 grands championnats. Diamant. pic.twitter.com/ow56gzhXqu — OptaJean (@OptaJean) February 17, 2019

Il garde la tête froide malgré les rumeurs

Alors forcément, celui qui s’inscrit dans la lignée des Ballack, Özil ou encore Kroos alerte les plus grands clubs du monde. Avec de pareilles statistiques, le joueur ne devrait pas rester longtemps au Bayer. « C’est bien sûr une forme de reconnaissance lorsque vous entendez parler de l’intérêt des grands clubs, mais je peux tout cacher. Je me concentre uniquement sur Leverkusen. Je me sens très à l’aise au Bayer et je souhaite faire beaucoup pour l’équipe » a temporisé le gaucher après la rencontre de ce week-end.

Devenu international allemand en septembre dernier, Havertz a encore un contrat courant jusqu’en 2022 et s’affirme comme l’un des plus grands talents de sa génération. Il ne semble pas pressé de partir même si forcément son téléphone et ceux de ses agents doivent sonner régulièrement. Tout de même, son nom revient de plus en plus souvent chez les grands clubs et maintenant qu’il a terminé ses études secondaires (ce qui lui a fait louper certains matches comme le retour en 8e de finale de Ligue des Champions à l’Atlético de Madrid en mars 2017), il a sans doute l’esprit plus libéré.

Le Bayer Leverkusen ne veut pas le perdre cet été

Son club formateur pense déjà sans doute au joli chèque qu’il pourrait tirer d’un futur transfert mais il est pour l’instant sur la défensive. « Il est normal qu’un talent aussi unique ait d’autres ambitions à un moment donné. Nous en discuterons par la suite. Mais ce n’est pas encore le moment. Nous l’avons sous contrat jusqu’en 2022. C’est pourquoi nous pouvons dormir très calmement. Kai restera certainement cet été. C’est sûr » martelait Rudi Völler dimanche dernier, avant de concéder. « Bien sûr, nous sommes un club qui perd un joueur de temps en temps, c’est comme ça, nous ne sommes pas le Bayern Munich. »

Le directeur sportif sait de quoi il parle puisque ce week-end, SportBild révélait que les Bavarois avaient pris une longueur d’avance dans ce dossier. Pas habitué à dépenser des sommes astronomiques, le champion d’Allemagne en titre a déjà prévenu que ce mercato d’été serait unique dans l’histoire du club. Il faudra une somme d’au moins 65 M€ pour arracher les services du natif d’Aix-la-Chapelle et devancer la concurrence du Barça, de Chelsea, d’Arsenal ou encore du PSG. Autant de clubs qui ont un œil sur le surdoué.