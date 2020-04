Le Real Madrid veut du neuf. Depuis plusieurs saisons maintenant, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu sont en quête d’un élément offensif pour être la doublure ou le concurrent d’un Karim Benzema, qui voit les attaquants passer les uns après les autres sans être réellement inquiété. Recruté l’été dernier après avoir montré de belles choses avec le Bayer Leverkusen, Luka Jovic est le dernier exemple en date. Malgré tout, les Merengues ne perdent pas de tête l’idée de se renforcer devant, d’autant que KB9, bien qu’il demeure pour le moment indispensable, prend de l’âge (il aura 33 ans en décembre). Il y a quelques jours, Marca a donc révélé que les Madrilènes avaient lancé un grand casting offensif.

Le nom de Lautaro Martinez (Inter Milan), qui est courtisé par le FC Barcelone, a été mentionné. Celui de Kylian Mbappé (PSG) l’est, lui, depuis trois bonnes années. Mais ce dossier, particulièrement onéreux, s’avère très compliqué pour les Espagnols. Ceux-ci pensaient d’ailleurs passer à l’attaque lors de l’été 2021. Une tendance qui est encore plus d’actualité avec la crise liée au coronavirus. Mais à en croire AS, c’est Erling Braut Håland qui est la grande priorité du Real Madrid pour les années à venir. Tombés sous son charme lorsqu’il était à Salzbourg, les Merengues ont été définitivement convaincus une fois qu’il a signé à Dortmund. Il faut dire qu’en onze apparitions toutes compétitions confondues, le Norvégien de 19 ans a trouvé le chemin des filets à 12 reprises, lui qui avait notamment brillé face au PSG en huitième de finale aller de l’UEFA Champions League.

Håland ne se surestime pas

En plus de ses nombreuses qualités et de son incroyable potentiel, son prix est aussi plus abordable que celui d’un Mbappé. Rappelons que le joueur acheté 20 millions d’euros par le BVB a une clause de 75 millions d’euros activable lors du mercato d’hiver 2021. Ce qui inquiète d’ailleurs le club allemand qui a récemment contacté l’agent du joueur, Mino Raiola, afin de savoir quelle était la réalité de la situation. Courtisé par le Real Madrid, l’attaquant de 19 ans sait que dans les prochains mois ou années, il rejoindra un club d’un calibre encore supérieur à celui de Dortmund. Mais Håland sait ce qu’il veut. Lors d’un entretien accordé à Eurosport Norvège, il en a dit plus sur les critères qu’il se fixe au moment de rejoindre un nouveau club. Ses propos sont relayés par Eurosport Espagne.

« Avant de choisir un club, tu dois mesurer à quel point tu es bon, à quel point le club est bon, comment les gens là-bas vont prendre soin de toi, comment ils vont t’aider à évoluer. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Je me souviens quand nous avons parlé avec Salzbourg et différents clubs, nous avons découvert très tôt que Salzbourg était la meilleure option. Et j’ai toujours pensé : "je ne veux pas me surévaluer". Cela a toujours été important pour moi, en disant : "oui, je suis bon. Mais il y a beaucoup de bons joueurs". Donc cela a toujours été important pour moi, de ne pas penser que je suis meilleur que ce que je suis réellement ». Nul doute que les Merengues ont dû lire avec attention et noter les critères établis par le Norvégien au moment de choisir un club. La balle est dans le camp du Real Madrid désormais...