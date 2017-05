La fin du feuilleton se rapproche. Demain soir, face à l’Eintracht Francfort, le Borussia Dortmund disputera le dernier match de sa saison, avec l’objectif de remporter son premier trophée depuis 2014 (Supercoupe d’Allemagne). Pour Pierre-Emerick Aubameyang, cette rencontre revêt une importance toute particulière. Car il devrait s’agir de son dernier match avec les Borussen. Du moins, c’est ce qu’il souhaite.

En effet, selon les informations du quotidien germanique Bild, le Gabonais âgé de 27 ans a communiqué à ses dirigeants sa volonté de quitter le Signal Iduna Park au terme du présent exercice. Après quatre ans de bons et loyaux services, où il a vu sa cote grimper au fil des saisons, l’ancien canonnier de l’ASSE, souhaite désormais changer d’air, après avoir réalisé son meilleur exercice d’un point de vue purement statistique (31 buts en Bundesliga).

Le PSG et l’AC Milan en pole

Aubameyang a donc fait part de son choix à sa direction, qui a désormais le loisir d’accepter ou non la requête de son serial buteur. A priori, le BVB devrait s’y retrouver financièrement puisque le joueur fait l’objet de plusieurs offres faramineuses. Ainsi, le club chinois du Tianjin Quanjian avait formulé une proposition de 85 M€ avec un salaire de 26 M€ par saison. Suffisant pour le faire réfléchir à cette solution.

Cependant, on se dirige plus probablement vers une finale PSG-AC Milan pour la venue de l’ancien joueur de l’AS Monaco. Les deux clubs ont même déjà lâché une offre de contrat. 14 M€ par an pour le club de la capitale, 12 M€ par an pour les Rossoneri, qui garderaient un léger avantage. Rappelons qu’Aubameyang avait achevé sa formation à San Siro mais n’avait pas pu s’y imposer. Tout devrait se décanter dans les jours suivant la finale de Coupe d’Allemagne.