Six mois, deux titularisations et six entrées en jeu en Serie A plus tard, Emre Can (26 ans) quitte la Juventus. Le milieu de terrain, irrité par son absence dans la liste des éléments qualifiés pour disputer la Ligue des Champions en début de saison, attendait avec impatience le mercato d’hiver pour se trouver une porte de sortie, et ce, malgré les démentis répétés de son directeur sportif Fabio Paratici.

Longtemps, le Paris SG a semblé le mieux placé pour accueillir l’international allemand (25 sélections, 1 réalisation). Le club de la capitale, déjà intéressé à l’été 2019, s’était renseigné sur les conditions d’un transfert auprès du représentant du joueur. Sans aller plus loin. Mais les Rouge-et-Bleu croiseront prochainement la route de l’ancien de Liverpool.

Le PSG s’était renseigné

En effet, c’est finalement le Borussia Dortmund, futur adversaire des Parisiens en 8es de finale de Ligue des Champions, qui accueille le natif de Francfort. « Le Borussia Dortmund a recruté l’international allemand Emre Can, en provenance du champion d’Italie la Juventus, avec effet immédiat », peut-on lire sur le communiqué officiel du club de la Ruhr. De son côté, la Vieille Dame précise dans le sien que l’Allemand est prêté jusqu’à la fin de la saison (prêt payant d’1M€), avec une option d’achat obligatoire de 25M€ si certains objectifs sont atteints.

Après Erling Braut Håland (19 ans), arrivé en provenance du RB Salzbourg et déjà particulièrement efficace face aux buts (5 réalisations en 2 apparitions en Bundesliga), le BVB s’offre donc un deuxième renfort de poids dans un secteur où il compte déjà le Danois Thomas Delaney et le Belge Axel Witsel. Le PSG, qui connaît le joueur sur le bout des doigts, est prévenu.