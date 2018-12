Ça y est, l’année 2018 est sportivement terminée pour Benjamin Pavard. Dimanche, lors de la nouvelle défaite du VfB Stuttgart sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (3-0), le défenseur français s’est blessé en marquant contre son camp, en fin de rencontre, et a dû quitter le terrain, laissant ses partenaires à 10 puisque les trois changements avaient déjà été effectués. Une fin de série pour le joueur de 22 ans, qui en était à 58 matches de championnat consécutifs disputés en intégralité avec son club. Stuttgart a communiqué sur l’indisponibilité du Français, qui ne reviendra pas avant 2019 donc, ratant les trois derniers matches de Bundesliga en 2018. Un mal pour un bien ?

La question se pose tant Benjamin Pavard semble avoir besoin d’un nouveau souffle. Sa folle ascension personnelle pour se retrouver titulaire à la Coupe du Monde, son but fabuleux face à l’Argentine et la médiatisation qui l’a accompagné, la victoire finale et les vacances écourtées pour reprendre avec Stuttgart ont rendu son année 2018 aussi belle que compliquée à digérer. Devenu incontournable avec son club la saison passée, il est confronté à un froid retour à la réalité. Seizième de Bundesliga, le club souabe enchaîne les mauvais résultats (9 défaites, 2 nuls et 3 victoires en 14 journées). De plus, Pavard voit son nom apparaître régulièrement dans les pages transfert puisqu’en Allemagne, les médias semblent se livrer à une course pour l’annoncer officiellement en premier au Bayern Munich. De quoi écorner son image outre-Rhin ? Pas vraiment, comme nous l’explique Matthias Rudolph, journaliste pour Fussball Transfers.

Les fans de Stuttgart l’épargnent

« Les fans aiment vraiment Pavard. Malgré son statut de champion du monde, personne n’attend qu’il sauve le bateau qui coule. Dans la presse, on trouve peu de critiques sur lui, c’est vrai. Elles touchent plutôt le management, l’entraîneur et les autres joueurs. La plupart des observateurs pensent que Pavard est loin d’être le problème de l’équipe ». Pourtant, ses performances sur le terrain ne ressemblent pas à celles d’un titulaire au sein d’une équipe championne du monde. Là encore, les critiques sur son niveau de jeu n’existent pas forcément en Allemagne, où la marge de progression du Français est bien prise en compte. « Il était très solide la saison passée, mais encore loin d’être parfait », assure Matthias Rudolph. « Même sa Coupe du Monde n’est pas exempte de tout reproche d’un point de vue individuel quand on y regarde de plus près. À son retour à Stuttgart, il a connu des difficultés, mais c’était attendu et toute l’équipe jouait très mal. Ça allait mieux ces dernières semaines. »

En décidant de rester à Stuttgart après son Mondial réussi, Benjamin Pavard s’est adjugé un maximum de crédit auprès des fans. « Tout le monde est fier que Pavard soit resté donc son crédit est grand. Et il n’y a pas un meilleur joueur que lui à son poste, même lorsqu’il est n’est pas au mieux », poursuit Rudolph, qui égrène les réels problèmes du club souabe. « La préparation s’est mal passée, il y a aussi eu beaucoup de blessures. L’un des problèmes majeurs, c’est que les joueurs expérimentés affichent une mauvaise condition physique, comme Gomez, Gentner, Badstuber, Castro. Ils n’ont pas livré un seul bon match cette saison. Alors, Pavard, même sans être bon, n’est pas au centre des critiques. » Ce qui n’est pas le cas en France lors de ses dernières apparitions avec les Bleus.

La moins mauvaise solution en Bleu

En effet, mis en difficulté face aux Pays-Bas ou contre l’Allemagne au Stade de France où Sané l’avait martyrisé, Pavard est souvent désigné comme la moins mauvaise solution pour Deschamps, en attendant mieux. Ce que le sélectionneur avait confirmé à demi-mot lors d’une conférence de presse en novembre. « En toute sincérité, Pavard, ce n’était pas le meilleur arrière droit de la Coupe du monde, et aujourd’hui ce n’est pas le plus mauvais. C’est déjà arrivé que des joueurs soient moins bien dans leur club, je ne vais pas changer mon opinion sur eux. Après, si ça perdure, à moi de juger du niveau des joueurs, mais cela dépend aussi de la concurrence. »

Finalement, Pavard semble bénéficier de plus de bienveillance auprès des fans de Stuttgart, malgré la situation délicate du club, qu’en France, en dépit de son apport indéniable durant la Coupe du Monde. Une situation assez étonnante. D’autant que les rumeurs incessantes au sujet de son transfert l’été prochain pourraient largement agacer les supporters. Les premières critiques commencent seulement à poindre après la dernière déculottée face à Mönchengladbach et le but contre-son-camp inscrit par le défenseur à la 84e minute, avec quelques remarques piquantes sur les réseaux sociaux et quelques demandes à ce que le club le vende dès le mois de janvier. Justement, Sky Germany assurait il y a deux jours que Pavard souhaitait finalement quitter le club dès le mois de janvier. Une information depuis nuancée par le journal L’Equipe et surtout démentie par l’entraîneur du VfB en conférence de presse. La réputation de Pavard outre-Rhin est décidément immaculée !