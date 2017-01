Tous les gros sont passés dans ces 32es de finale de la Coupe de France. Il ne restait plus qu’à l’OL de valider son ticket pour s’offrir un choc au Vélodrome face à l’OM en 16es de finale. C’est désormais chose faite puisque les Olympiens se sont facilement qualifiés aux dépens de Montpellier 5-0. À la faveur d’une première mi-temps parfaite, Lyon n’a jamais pu être rejoint par des Héraultais bien trop tendres et qui ont pris l’eau dès les premières minutes de jeu.

Pourtant, Hantz avait opté pour une équipe type avec les titularisations de Lasne, Sanson, Sessegnon et Mounié. En face, l’OL aussi prend la Coupe de France très au sérieux avec un onze presque classique, où seul Tolisso manquait à l’appel. Valbuena, Fekir et Cornet étaient alignés derrière le seul Lacazette. Ce dernier est déchainé dès le début de rencontre avec une première opportunité dès la 2e. Il trouve finalement l’ouverture sur ce coup-franc intelligemment joué par Valbuena (1-0, 4e).

Trois passes décisives et un but pour Fekir

Déjà le début de la fin pour Montpellier. Quelques minutes plus tard, Diakhaby doubla la mise en reprenant ce corner de Fekir (2-0, 9e). L’arrêt de Pionnier maintient, un temps, les siens à flot avec ce tir de Valbuena (17e) tout comme ce sauvetage d’Hilton sur sa ligne sur cette nouvelle tentative de Lacazette (32e). En revanche, la défense est débordée sur ce une-deux entre Lacazette et Fekir, conclu par ce dernier d’un petit piqué (3-0, 42e). Terrassé dès la première mi-temps, le MHSC a également eu le malheur de perdre Morgan Sanson sur blessure (17e).

Les ouailles de Fred Hantz montrent un visage plus conquérant en seconde période et se procurent quelques situations avec Hilton (59e) ou encore cette lourde frappe de Sessegnon (61e). Bougé, l’OL réagit et avec la manière. Déjà buteur et passeur, Fekir gonfle un peu plus ses statistiques. Le milieu offensif permet à Cornet de s’offrir un doublé par une passe en profondeur lumineuse (4-0, 71e) et un centre au cordeau (5-0, 75e). En toute fin de rencontre, Lyon manque à plusieurs reprises de corser l’addition mais peu importe puisque la qualification, avec la manière est au rendez-vous.