Le Stade du Hameau et sa pelouse cabossée s’apprêtent à accueillir ce mercredi le 8e de finale de Coupe de France entre Pau et le Paris SG. Bruno Irles, ancien joueur de l’AS Monaco, devrait faire confiance à la majeure partie des joueurs qui avaient sorti les Girondins de Bordeaux au tour précédent (3-2 après prolongations). Benjamin Bertrand prendrait ainsi place dans les buts derrière une défense à quatre.

De droite à gauche, on devrait donc retrouver Louis Bury, Younn Zahary, Mamadou Kamissoko et Scotty Sadzoute. Dans l’entrejeu, le capitaine Moustapha Name est attendu, aux côtés de son compatriote sénégalais Abdoulrahmane Ndiaye et l’ancien Sochalien Romain Bayard. Devant, les Pallois compteront sur Cheick Sabaly, Yankuba Jarju et Mamadou Gueye, buteur contre les Girondins.

Gros turn over au PSG

Côté parisien, Thomas Tuchel a prévenu ce mardi en conférence de presse, il fera tourner, histoire d’éviter les pépins physiques dans une période où le calendrier est surchargé. « C’est peut-être le moment de changer pour garder de l’intensité et avoir de la motivation. C’est notre cinquième match à l’extérieur avec seulement deux jours entre chaque rencontre. C’est exigeant. On joue tous les trois jours », confiait l’Allemand.

Sergio Rico devrait démarrer dans les buts. On devrait retrouver la même défense que face à Linas-Montlhéry, avec Colin Dagba, Tanguy Kouassi, Presnel Kimpembe et Layvin Kurzawa. Dans l’entrejeu, Leandro Paredes et Ander Herrera tiennent la corde pour démarrer. À l’animation, on retrouverait le jeune Adil Aouchiche et Julian Draxler en soutien de Pablo Sarabia et Eric-Maxim Choupo-Moting. On vous avait prévenu, ça tourne !