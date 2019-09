Le tirage au sort des seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue BKT se déroulait ce jeudi soir pendant l’émission « DailySport » sur Canal + Sport. Ce tour marquait notamment l’entrée en lice de quatorze clubs pensionnaires de Ligue 1. Les six clubs qui disputent des compétitions européennes effectueront leur entrée en lice lors des huitièmes de finale les 17 et 18 décembre prochains. Le PSG, le LOSC, l’Olympique Lyonnais, l’AS Saint-Etienne, le Stade Rennais et le Racing Club de Strasbourg sont concernés.

Outre les quatorze clubs de l’élite qui entraient en scène, on retrouvait cinq clubs de Ligue 2 et un de National 1. Et pour ce tirage au sort effectué par l’ancien attaquant du FC Nantes et du PSG Patrice Loko, de belles affiches sont au programme. Ainsi, l’AS Monaco croisera à nouveau le chemin de l’Olympique de Marseille au stade Louis II. De son côté, le FC Metz accueillera le Stade Brestois. Autre duel entre pensionnaires de l’élite, les Girondins de Bordeaux défieront le DFCO au Matmut-Atlantique. Enfin, Amiens recevra Angers au stade de la Licorne. A noter également que le Stade de Reims affrontera le petit poucet de la compétition Bourg-en-Bresse.

Les confrontations de ces seizièmes de finale se dérouleront les 29 et 30 octobre prochains. Pour rappel, la finale de cette dernière édition aura lieu le samedi 4 avril 2020 au Stade de France. Mercredi, la Ligue de Football Professionnel annonçait en effet que la compétition était retirée du programme des clubs français dès la saison prochaine. La LFP se réserve néanmoins le droit de la relancer si elle le juge nécessaire.

Les affiches des seizièmes de finale

FC Nantes - Paris FC

FC Metz - Stade Brestois

AS Monaco - Olympique de Marseille

Stade de Reims - Bourg-en-Bresse 01

Montpellier - AS Nancy-Lorraine

Le Mans - OGC Nice

Nîmes Olympique - RC Lens

Girondins de Bordeaux - Dijon FC

Amiens SC - Angers SCO

Chamois Niortais - Toulouse FC

