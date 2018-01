Hier soir, si le PSG s’est qualifié pour la finale de la coupe de la Ligue, la vedette du match a été l’assistance vidéo, instaurée uniquement dans cette compétition. Entre un but refusé aux Rennais juste avant la pause (43e), un autre refusé à Kylian Mbappé au retour des vestiaires (49e) et le carton rouge reçu par l’ancien Monégasque après le visionnage de son tacle sur Ismaïla Sarr, l’arbitrage vidéo a fonctionné à plein régime. Un événement qui a eu le don de faire sortir les Rennais de leur match, notamment après le but refusé à Khazri.

« On s’est trop attardé là-dessus (le but refusé à Khazri et on aurait dû repartir avec le même état d’esprit, le même bloc », a concédé l’entraîneur des Rouge-et-Noir Sabri Lamouchi en conférence de presse. Côté parisien, en revanche, deux points de vue ont été exprimés. « Je ne vais rien changer. C’est à ceux qui ont décidé de le dire. Pour moi, ça enlève quelque chose au football, mais pour moi ça ne change rien », a déclaré Neymar en zone mixte, visiblement peu emballé par cette nouvelle aide technologique.

Le PSG ravi de l’arbitrage vidéo

Pour Unai Emery, le discours est plus nuancé. Soucieux de ne pas voir les rencontres devenir trop hachées, le coach espagnol se réjouit de voir un outil capable d’éviter les injustices. « La vidéo ? C’est important pour aider, être le plus juste possible. Si ça ne crée pas trop d’arrêts de jeu, ça peut être bien. Ce sera un processus pour améliorer les choses. Mais si ça permet d’avoir plus de justice sur le terrain, c’est bon ».

Combattre l’injustice, un point partagé par Marquinhos. « C’est bien. Si le jeu ne s’arrête pas trop, c’est bien. En plus, ça a été vraiment crucial dans le match. Si ça permet de ne pas voir d’injustice, c’est bien ». Idem pour Kevin Trapp. « Au final, il y a eu des choix qui ont été corrects. Ça peut aider les arbitres. parfois c’est un peu lent c’est vrai,mais le plus important c’est que ça soit juste ». Et il va falloir s’y habituer car la vidéo sera en place en Ligue 1 la saison prochaine.