La fameuse génération dorée de la Belgique a rendez-vous avec l’histoire. Opposés au Japon lors de ce 8e de finale de la Coupe du Monde (match à suivre sur notre live commenté), les Diables Rouges ont là une belle occasion de passer au tour suivant. Ils seront les grands favoris dans cette rencontre face à une formation qui ne doit sa place à ce stade de la compétition qu’à un concours de circonstances. Les Nippons se sont en effet qualifiés au détriment du Sénégal grâce à un nombre inférieur de cartons jaunes.

Il ne devrait pas y avoir de surprise dans le onze concocté par Roberto Martinez. Le technicien fera vraisemblablement confiance à son onze type en 3-4-3, celui aperçu lors des deux premiers matches, alors qu’il a largement fait tourner son effectif lors du dernier match de poules. Ainsi, Courtois sera présent dans les buts. Les deux joueurs de Tottenham Alderweireld et Vertonghen seront présents en défense centrale avec Boyata entre eux. Meunier et Carrasco occuperont les ailes au milieu de terrain alors que De Bruyne et Witsel géreront l’axe.

Des compositions classiques attendues de chaque côté

Devant, on retrouvera le même trio offensif qui flambe depuis le début de la compétition. Hazard et Mertens se chargeront de placer sur orbite Romelu Lukaku, déjà buteur à 4 reprises en seulement 2 rencontres. L’arrière-garde japonaise devra être particulièrement attentive, elle qui n’a pas réussi à terminer un match de cette Coupe du Monde sans encaisser le moindre but. Le vétéran Kawashima sera sans aucun doute titulaire. Devant lui, on devrait avoir une ligne de quatre composée de Sakai, Yoshida, Shoji et Nagatomo.

Dans le 4-2-3-1 organisé par Akira Nichino, Hasebe et Shibasaki devraient être titulaires devant la défense. Les trois milieux offensifs seront particulièrement attendus car ce sont eux qui détermineront l’animation offensive des Blues Samurais. Haraguchi sera aligné côté droit quand Inui occupera le flanc gauche. Kagawa évoluera en numéro 10 derrière Osako, l’unique attaquant de pointe. Aucune surprise à noter donc puisqu’il s’agira de la même composition que lors des deux premiers matches face à la Colombie et le Sénégal.