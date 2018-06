Très attendu après son nul face à la Suisse (1-1), le Brésil allumait la première mèche face au Costa Rica, battu lui par la Serbie pour son premier match (0-1). Philippe Coutinho décochait une frappe du droit des dix-huit mètres, qui terminait au-dessus des buts adverses (3e). Les Costariciens, organisés en 5-4-1, ne se contentaient pas de défendre et réagissaient. Christian Gamboa envoyait une frappe non cadrée (6e). Le pensionnaire du Celtic Glasgow servait quelques instants plus tard Celso Borges en retrait. Le tir du milieu de terrain à ras-de-terre ne trouvait pas le cadre (13e). Neymar, bien serré par la défense des Ticos, tentait de sonner la révolte. Il trouvait son capitaine du jour Thiago Silva sur coup franc, mais la tête du défenseur passait à côté (23e). L’attaquant du PSG, parfaitement lancé en profondeur par Coutinho, était devancé quelques minutes plus tard par Keylor Navas bien sorti de ses cages (27e). Marcelo tentait sa chance dans la foulée, mais sa frappe écrasée mourrait à côté des buts (28e).

Coutinho essayait de débloquer la situation grâce à sa spéciale, comme face aux Helvètes, sans succès encore une fois (30e). Willian, plutôt brouillon à droite, rentrait sur son pied gauche mais ne trouvait pas le cadre. Il fallait attendre la fin de la première période pour voir Navas réaliser son premier arrêt de la partie sur un tir de son partenaire au Real Madrid Marcelo (42e). Volontaire, le Costa Rica parvenait à respirer par intermittence, grâce notamment à la technique de l’élégant gaucher Bryan Ruiz. Score à la pause : 0-0. Peu après le retour des vestiaires, Navas sauvait les siens sur une action confuse après un mauvais renvoi de son défenseur et un centre dans la foulée de Fagner pour Neymar (48e). Gabriel Jesus trouvait ensuite la barre de la tête sur un nouveau centre précis de Fagner (49e). Dans la continuité, Coutinho reprenait à l’entrée de la surface une passe en retrait de Paulinho, mais un défenseur la déviait miraculeusement en corner (50e). Navas réalisait ensuite une énorme parade sur une reprise de Neymar, bien servi dans la surface par Paulinho (56e).

Coutinho le sauveur

Le gardien du Real Madrid se montrait ensuite solide, en deux temps, sur une frappe de Coutinho aux seize mètres sur une remise inspirée de Paulinho (58e). Neymar tentait sa chance du gauche, mais Navas, en deux temps encore, assurait (63e). Sur un contre costaricain, l’ancien Sochalien João Miranda dégageait en catastrophe devant sa ligne (66e). La Canarinha repartait de l’avant. Casemiro plaçait une tête piquée sur corner, mais ne surprenait pas son partenaire en club Navas (70e). On pensait que Neymar allait débloquer la situation sur une percée plein axe, mais sa frappe enroulée frôlait le poteau d’un Navas qui semblait battu (71e). Un nouveau tir auriverde dévié faisait frissonner le Costa Rica (74e). Neymar pensait ensuite obtenir un penalty, mais l’arbitre, qui avait dans un premier temps signalé faute, revenait sur sa décision après avoir fait appel à la VAR (77e). La star brésilienne perdait ses nerfs et écopait d’un jaune idiot (81e).

Coutinho frappait du droit des vingt mètres, mais ne surprenait pas Navas (85e). Le portier captait ensuite un tir puissant de Casemiro (88e). Les esprits s’échauffaient ensuite après quelques accrochages. Coutinho gardait lui aussi son sang-froid pour pousser du bout du pied un ballon superbement remisé par Roberto Firmino et Gabriel Jesus (1-0, 90e +2). La Seleção poussait pour enfoncer le clou, mais Roberto Firmino ne trouvait pas le cadre sur une passe en retrait de Coutinho (90e +3). Neymar allait finalement trouver le moyen d’enfoncer le clou grâce à un cadeau de Douglas Costa depuis le côté droit (2-0, 90e +7). Score final (2-0). Le Brésil respire et prend provisoirement la tête de son groupe avant la rencontre entre la Suisse et la Serbie ce soir.