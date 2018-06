Ces derniers temps, lorsque le service de presse présentait les joueurs de l’équipe de France à Clairefontaine, une question revenait souvent à leurs oreilles : faut-il s’inquiéter pour leur capitaine, Hugo Lloris ? Moins impérial, le dernier rempart des Bleus avait alors, sans surprise, reçu le soutien total de ses lieutenants tricolores. Mais ce soir, au Groupama Stadium, le natif de Nice a manqué l’occasion de faire taire les critiques. Impliqué sur l’ouverture du score américaine signée Greene, Lloris n’a certes pas été aidé par l’erreur de dégagement de Djibril Sidibé, mais son placement sur la frappe croisée américaine a fait rejaillir les doutes.

La statistique fait d’ailleurs assez mal. Sur ses cinq derniers matches sous le maillot tricolore, le capitaine de la sélection a encaissé au moins un but. Une incapacité à rendre des clean-sheets (la deuxième plus mauvaise série de sa carrière en bleu) qui a de quoi inquiéter à la veille de l’envol de l’équipe de France pour la Russie. En effet, outre ses contre-performances sous le maillot national, Lloris sort d’une année compliquée. En juin 2017, sa bourde face à la Suède à Solna avait déjà mis la France sous pression dans les éliminatoires du Mondial.

Deschamps défend Lloris

Cette saison, il a commis cinq erreurs ayant entraîné un but avec Tottenham. Dans les cinq plus grands championnats européens, seul le Gunner Petr Cech a fait pire (6 erreurs). Un bilan loin d’être flatteur et qui laisse planer le doute puisque, sauf énorme surprise, Didier Deschamps ne remettra pas en cause le statut de titulaire du Spur malgré la concurrence d’un Steve Mandanda tout aussi expérimenté. D’ailleurs, le sélectionneur ne s’est pas privé de voler au secours de son soldat face aux médias, lors de la traditionnelle conférence de presse d’après-match.

« Chacun aura sa propre analyse de la saison d’Hugo. Vous ressortez quoi... Avec Tottenham, il a fait 3 erreurs qui ont coûté des buts. Il a joué 60 matches, mais il a fait gagner aussi des points à Tottenham, comme à l’équipe de France. C’est vous qui décidez de créer un débat là où il n’y en a pas besoin. Aujourd’hui, c’est Hugo, demain ça passera à un autre. Hugo a l’habitude. Ce soir, évidemment, il le sait, il peut faire mieux sur le but qu’on encaisse, même s’il y a une erreur de Djibril Sidibé avant. Je ne suis pas là pour remettre tout en question. Il a une saison longue, pénible. Il va monter en puissance lui aussi. » A une semaine de son match face à l’Australie, la France l’espère de tout cœur...