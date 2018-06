Après des années d’attente, la Coupe du monde 2018 approche à grands pas. Dans seulement cinq jours, la Russie donnera le coup d’envoi de ce Mondial avec un match contre l’Arabie Saoudite. Concernant l’équipe de France, elle débutera deux jours plus tard face à l’Australie. Et justement, à sept jours du début de leur Coupe du monde, les Bleus terminaient leur préparation face aux Etats-Unis au Groupama Stadium de Lyon-Décines. Après des victoires contre l’Irlande (2-0) et l’Italie (3-1), la France avait pour objectif de réaliser un sans-faute. Pour l’occasion, Didier Deschamps alignait un 4-4-2 en losange qui ressemblait fortement à l’équipe-type. Raphaël Varane effectuait son retour en charnière centrale, tandis qu’Antoine Griezmann était lui positionné en numéro 10 en soutien de Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Côté américain, Dave Sarachan optait pour un 5-3-2 afin de repousser les assauts tricolores. L’attaquant du PSG Timothy Weah prenait place sur le banc.

Dès les premiers instants, le ton de la rencontre était donné. En possession du ballon, les Bleus dictaient le rythme du jeu face à des Américains défensifs. La première mèche était allumée par Paul Pogba. Le milieu de Manchester United tentait sa chance à l’entrée de la surface mais sa frappe puissante était légèrement repoussée par le Steffen sur le poteau (5e). Proche de l’ouverture du score (8e), Olivier Giroud réussissait cette fois-ci à placer son coup de tête sur un coup-franc d’Antoine Griezmann mais le gardien américain était sur la trajectoire (10e). Les assauts continuaient malgré quelques sorties de balle des visiteurs. Antoine Griezmann (21e) et Kylian Mbappé (26e, 27e) n’étaient pas loin de casser le verrou américain mais leurs tentatives étaient à chaque fois déviées en corner. L’homme le plus dangereux côté français n’était autre que Paul Pogba. Le milieu tricolore décochait cette fois-ci une belle frappe du gauche aux abords de la surface mais Steffen était encore sur la trajectoire (33e). Malgré les échecs, les hommes de Deschamps restaient sur leur lancée mais « Grizou » ne trouvait toujours pas la faille (38e, 42e). Et contre toute attente, les Etats-Unis ouvraient le score avant la pause. Suite à une erreur de Djibril Sidibé, Julian Green refroidissait le public avec une frappe limpide que Hugo Lloris n’arrivait pas à repousser (44e, 0-1). Un coup dur avant de rentrer aux vestiaires.

Kylian Mbappé sauve les Bleus !

À la pause, Didier Deschamps n’effectuait aucun changement, mais ses joueurs se montraient toujours autant offensifs. En seulement quelques instants, Antoine Griezmann (47e) et Blaise Matuidi (49e) ont tenté leur chance mais sans trouver le cadre. Entre temps, les Américains auraient pu compter deux buts d’avance mais la réalisation de Bobby Wood a logiquement été refusée pour un hors-jeu (48e)... La rencontre était ensuite marquée par la blessure d’Olivier Giroud. Après un choc tête contre tête, le numéro 9 français a fini avec le front en sang. Didier Deschamps a donc décidé de le faire sortir en faisant rentrer Ousmane Dembélé (58e). L’heure des changements arrivait. Avec les entrées supplémentaires de Corentin Tolisso (pour Matuidi (58e), Lucas Hernandez (pour Mendy, 66e), les Bleus semblaient retrouver de meilleures couleurs. Mais encore une fois, l’égalisation devait attendre. Paul Pogba trouvait lui Steffen sur son chemin, comme souvent (67e), tandis que Kylian Mbappé frôlait le montant opposé sur un coup franc excentré (69e).

Avec les nouvelles entrées de Nabil Fekir (pour Griezmann, 69e) et Benjamin Pavard (pour Sidibé, 73e), les Tricolores continuaient de pousser. Si Lucas Hernandez manquait à son tour le cadre (73e), ce n’était pas le cas de Kylian Mbappé. Après un bon travail de fixation, Fekir pouvait décaler Pavard sur la droite. Le défenseur de Stuttgart trouvait à ras de terre l’attaquant du PSG au point de penalty qui ouvrait bien son pied pour libérer les Bleus et égaliser (78e, 1-1). Une réalisation qui a littéralement réveillée les hommes de Didier Deschamps. Avec l’arrivée de Thomas Lemar (pour Mbappé, 87e), les Bleus accéléraient considérablement le rythme. Après avoir déjà sorti un bon coup franc de Fekir (80e), Steffen brillait encore et toujours. Le gardien américain, d’abord pas inquiété par une tête de Raphaël Varane (90e+2), offrait véritablement le match nul aux USA en réalisant une double-parade sur une tentative de loin de l’attaquant de l’OL et une frappe croisée dans la foulée de Dembélé (90e+4). Finalement accrochée par les Etats-Unis (1-1), l’équipe de France termine donc sa préparation sur un match nul à sept jours d’affronter l’Australie. Les Bleus peuvent désormais partir en Russie après une préparation plutôt réussie.

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.

L’homme du match : Steffen (7,5) après avoir dévié le ballon sur son poteau suite à une frappe de Paul Pogba (5e), le portier américain était rapidement fixé sur le déroulement de sa soirée. Il captait ensuite une tête d’Olivier Giroud (10e). Auteur d’un solide début de rencontre, il arrêtait une tentative puissante de Paul Pogba (33e). Toujours aussi appliqué en seconde période, il continuait à se montrer précieux. Néanmoins, il était contraint de s’incliner sur la tentative de Kylian Mbappé (1-1, 78e). En fin de match, il réalisait un double arrêt décisif devant une frappe de Nabil Fekir et une tentative d’Ousmane Dembélé (90e +4).

France :

- Lloris (4) : Sans travail durant plus de quarante minutes, le capitaine de l’équipe de France n’a pas réussi à s’imposer lors de sa première intervention. Sur la frappe de Julian Green, le gardien de Tottenham semblait sur la trajectoire mais n’a pas repoussé le ballon (44e). En deuxième période, il n’a rien eu à faire puisque les Américains n’ont pas vraiment tenté leur chance.

- Sidibé (4) : Très disponible dans son couloir droit, Djibril Sidibé a enchaîné les montées pour apporter le surnombre. Mais le joueur de l’AS Monaco, qui était bien dans cette partie, a commis une erreur fatale dans sa surface en manquant son intervention, ce qui a permis à Julian Green d’ouvrir le score (44e). Il s’est ensuite repris dans le deuxième acte avant d’être remplacé par Benjamin Pavard (73e), qui a réalisé une bonne rentrée en ayant notamment délivré une passe décisive.

- Umtiti (5) : le défenseur du FC Barcelone, qui retrouvait son compatriote Raphaël Varane dans la charnière centrale, a vécu une première période tranquille. Il s’est ensuite peu à peu imposé dans sa surface comme sur un centre adverse (48e). Les Bleus tiennent leur charnière centrale pour ce Mondial.

- Varane (5) : de retour après sa période de repos, le défenseur du Real Madrid n’a pas eu énormément de travail. Précis dans ses relances, Raphaël Varane est resté serein en défense centrale pour rassurer les Bleus aux côtés de Samuel Umtiti. Il était légèrement en retard sur Wood (48e) mais l’alignement défensif était parfait.

- Mendy (5) : alors que Lucas Hernandez a marqué des points contre l’Italie, Benjamin Mendy a été choisi pour cette rencontre. Un bon choix de la part de Didier Deschamps puisque le latéral de Manchester City s’est montré disponible dans son couloir. Auteur de plusieurs percées intéressantes (5e, 27e, 29e, 38e), le joueur de 23 ans n’a pour autant pas oublié l’aspect défensif. Remplacé par Lucas Hernandez (66e), auteur notamment d’une frappe intéressante (73e).

- Kanté (5,5) : le milieu de Chelsea, encore placé au poste de sentinelle mais tout seul cette fois-ci, a souvent décroché pour venir demander le ballon. L’international français a comme souvent été important dans la récupération en réalisant de belles interventions.

- Pogba (6) : sifflé vendredi dernier contre l’Italie, Paul Pogba répondait rapidement en trouvant le poteau de Steffen (5e). Le milieu de Manchester United, très disponible pour ses coéquipiers, distribuait de bons ballons tout en restant dangereux sur une nouvelle tentative (33e). Il est resté sur la même lignée en deuxième période mais n’a pas trouvé le chemin des filets (67e, 73e).

- Matuidi (5) : aligné légèrement sur la gauche dans le milieu en losange de Didier Deschamps, Blaise Matuidi a reçu plusieurs ballons, notamment de la part de Mendy. Offensivement, le milieu de la Juventus a eu du mal à se projeter mais a quand même pu tenter sa chance (49e). Il a ensuite laissé sa place à Corentin Tolisso (58e), qui ne s’est pas beaucoup montré.

- Griezmann (5,5) : positionné en numéro 10, Antoine Griezmann était un vrai électron libre. Percées, accélérations, dribbles... le numéro 7 des Bleus a beaucoup tenté mais n’a pas su se montrer réellement décisif. Ses tentatives n’ont pas vraiment inquiété les Etats-Unis (21e, 38e, 41e, 47e). Didier Deschamps l’a fait sortir pour faire rentrer Nabil Fekir (69e). L’attaquant de l’OL, qui a donc joué sur sa pelouse, a réalisé une belle rentrée puisqu’il est à l’origine du but tricolore.

- Giroud (4) : placé à la pointe de l’attaque aux côtés de Kylian Mbappé, Olivier Giroud n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Avec seulement quelques ballons touchés dans le premier acte, l’attaquant de Chelsea s’est seulement montré sur une reprise de la tête pas dangereuse (10e). Au retour des vestiaires, le joueur de 31 ans est rapidement sorti suite à une belle entaille sur le front après un choc tête contre tête. Remplacé par Ousmane Dembélé (58e). L’attaquant du Barça a manqué le but de la délivrance à cause d’une parade de Steffen (90e+4).

- Mbappé (6) : très actif sur le front de l’attaque, Kylian Mbappé a eu plusieurs ballons. Rapide et technique, le joueur du Paris Saint-Germain a tenté de mettre le feu dans la surface américaine (26e, 27e) tout en combinant très souvent avec Antoine Griezmann. Pas chanceux sur ses premières tentatives, le jeune joueur de 19 ans n’a rien lâché pour finalement être présent au bon endroit sur un centre de Benjamin Pavard afin d’égaliser (78e). Thomas Lemar lui a ensuite pris sa place (87e). Le joueur monégasque n’a pas eu beaucoup de temps pour s’illustrer.

États-Unis :

- Steffen (7,5) : voir ci-dessus

- Moore (5) : face à Blaise Matuidi et Benjamin Mendy, il a régulièrement été mis en difficulté par les Tricolores. Une soirée peu évidente pour le latéral de Levante qui s’est frotté à des Bleus très dynamiques. Sur le plan offensif, il n’hésitait pas à se montrer présent et apportait par ses qualités de percussion. Il était averti pour une faute sur Lucas Hernandez (68e). Il laissait sa place à DeAndre Yedlin (74e) qui a réalisait une entrée correcte.

- Carter-Vickers (7) : auteur d’une intervention rugueuse sur Olivier Giroud, il aurait pu provoquer un penalty d’entrée de match (8e). Malgré cette légère alerte, il montrait un visage séduisant et réalisait un premier acte de qualité. Toujours aussi solide par la suite, il tenait en échec les attaquants français. Sa prestation de qualité s’associe parfaitement à celle de ses collègues de l’axe central.

- Miazga (7,5) : très complémentaire de ses compères de la défense, le joueur de Chelsea se distinguait par sa sérénité. Sérieux et appliqué, il était toujours dans le bon tempo à la moindre intervention. Après un contact violent avec Olivier Giroud, il se retrouvait au sol, le visage en sang. Il était remplacé par Erik Palmer-Brown (59e) qui lui aussi affichait beaucoup d’envie et d’agressivité sur le terrain.

- Parker (7) : à l’image de ses partenaires de sélection, il réalisait une première période appliquée et se montrait à la hauteur d’une telle affiche. Précis dans ses interventions, il permettait aux États-Unis de tenir face aux assauts français. En seconde période, il continuait sur les mêmes bases et livrait une prestation de choix. Le joueur du Red Bull New York a montré de grandes qualités ce soir.

- Robinson (5) : très vigilant dans son couloir, le Toffees n’a pas toujours réussi à se montrer à son aise. Il faut dire que les montées récurrentes de Djibril Sidibé lui ont fait beaucoup de mal tout au long du match. Néanmoins, sa combativité lui évitait de sombrer. Jorge Villafaña prenait sa place en fin de match (82e) pour solidifier le couloir gauche.

- Trapp (5,5) : aligné en tant que sentinelle, il a eu la lourde mission de ratisser un bon nombre de ballons. Il a essayé de faire de son mieux, mais n’a pas toujours réussi à exister face aux Français. Il faut dire que le pressing effectué par les Tricolores en première période faisait très mal à la sélection de Dave Sarachan. Néanmoins, il était important lors des phases défensives.

- Adams (6) : tout comme l’ensemble du milieu de terrain américain, il s’est vite retrouvé asphyxié par les offensives françaises. Il relevait la tête par la suite et faisait preuve de beaucoup de caractère malgré ses 19 printemps. Rigoureux et investi, il ne rechignait pas sur les efforts défensifs. Faisant preuve de beaucoup d’envie à l’image de sa sélection, il a eu une part prépondérante dans le résultat des Américains.

- McKennie (5,5) : flamboyant cette saison en club avec Schalke 04, il ne parvenait pas à se montrer aussi performant qu’avec les Knappen. Ce soir, il était mis en échec par le milieu tricolore. Totalement éteint, il avait des difficultés à diriger le jeu des États-Unis en début de match. Mieux par la suite, il prenait davantage ses responsabilités et se muait en véritable rampe de lancement. Averti en fin de match pour une faute grossière sur Lucas Hernandez (79e).

- Green (6) : assez invisible dans ce début de match, l’ancien joueur du Bayern Munich réalisait un premier acte assez décevant dans l’ensemble. Néanmoins, il profitait d’une énorme erreur de Djibril Sidibé pour ouvrir le score (1-0, 44e). Malgré ce but, il ne se montrait guère plus dangereux. Il se faisait remplacer par Joe Corona (69e) venu renforcer l’entrejeu de la Team USA.

- Wood (6,5) : sevré de ballon, il n’a pas pu se montrer très dangereux en début de match. Volontaire et valeureux, il n’hésitait pas à décrocher et d’user de son physique pour conserver le ballon et permettre à son équipe de remonter le bloc offensif. Galvanisé par l’ouverture du score des siens, il réussissait à inscrire un but, mais était justement signalé hors-jeu (48e). Une belle prestation de sa part même s’il n’a pas pu se retrouver souvent en position idéale. Remplacé par Josh Sargent (74e) qui connaissait sa troisième sélection à tout juste 18 ans.