Jusqu’à mardi, l’Espagne vivait une préparation tranquille, en toute sérénité, avec un statut de candidat au titre final en Russie. Le travail de Julen Lopetegui était reconnu de tous. Mais dans l’après-midi de ce désormais célèbre mardi 12 juin, un communiqué officiel du Real Madrid annonçant l’arrivée du Basque sur le banc du Santiago Bernabéu avait l’effet d’une véritable onde de choc. Moins de 24 heures plus tard, Julen Lopetegui était démis de ses fonctions par la Fédération Espagnole de Football.

Un licenciement justifié de la façon suivante par Luis Rubiales, le président : « la sélection est l’équipe de tous les Espagnols. Les choses ne peuvent pas se passer comme ça, pas en l’apprenant cinq minutes avant que cela soit officiel, ni trois jours avant le début d’un Mondial. La Fédération devait prendre cette décision, elle ne pouvait pas être laissée de côté de cette façon. (...) J’ai appris son départ au Real Madrid cinq minutes avant la publication du communiqué officiel après deux coups de fil ».

Et via un communiqué officiel publié sur le site de la Fédération, on apprend que c’est Fernando Hierro qui dirigera la sélection espagnole pendant ce Mondial russe. « Fernando Hierro assumera le rôle de sélectionneur national à la Coupe du Monde de Russie », peut-on y lire. Il sera présenté à la presse cet après-midi à 17h30 et dirigera par la suite son premier entraînement à la tête de la Roja. Une décision un peu surprenante dans la mesure où c’est Albert Celades, coach des U21, qui semblait tenir la corde. L’ancien défenseur de la sélection et du Real Madrid était jusqu’ici directeur technique de la sélection.