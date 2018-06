Après deux nuls contre la Tunisie (2-2) et la Belgique (0-0), le Portugal accueille ce jeudi soir l’Algérie, à Lisbonne, au Estadio da Luz, pour son dernier match amical de préparation avant le Mondial en Russie. L’occasion pour Fernando Santos d’intégrer sa star, son capitaine, Cristiano Ronaldo, arrivé en début de semaine au centre d’entraînement de la Seleção das Quinas au Portugal après sa victoire en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Le sélectionneur l’a déjà annoncé, CR7 sera titulaire face aux Fennecs.

Et pour accompagner le Ballon d’Or France Football 2017 en attaque, le technicien lusitanien devrait miser sur Gonçalo Guedes. L’attaquant, prêté par le Paris SG au FC Valence, tiendrait la corde pour démarrer la Coupe du monde en tant que titulaire au regard de sa solide saison en Liga (5 buts et 11 passes décisives avec les Chés) et de son début de préparation. Il devra donc confirmer face aux Algériens ce soir. Au milieu de terrain, le duo João Moutinho-William Carvalho devrait être aligné dans l’axe, tandis que l’ancien Monégasque Bernardo Silva évoluerait sur l’aile droite et João Mario serait positionné à gauche dans un 4-4-2 classique.

CR7 titulaire, Madjer joue très gros

Pour la défense, on annonce du grand classique, avec de droite à gauche, Cedric, Pepe, Bruno Alves et Raphaël Guerreiro (même si José Fonte et Mario Rui sont également cités par plusieurs médias) devant l’inamovible portier titulaire Rui Patricio. De son côté, l’Algérie, si elle ne sera pas au Mondial, joue gros. Surtout le sélectionneur Rabah Madjer, que la presse locale annonce déjà sur un siège éjectable. Son onze devrait miser sur la solidité. Abdelkadr Salhi prendrait place dans les buts. La défense, elle, serait composée de Zinedine Ferhat, Ramy Bensebaïni, Aïssa Mandi et Mohktar Benmoussa de droite à gauche.

Au milieu, trois joueurs aux profils plutôt défensifs devraient débuter, à savoir le taulier Carl Medjani (qui sort d’une saison pleine à Sivasspor), Nabil Bentaleb (qualifié pour la prochaine Ligue des Champions avec Schalke 04) et Salim Boukhanchouche. Devant, enfin, Riyad Mahrez, dont on annonce le transfert à Manchester City comme imminent, accompagnerait deux éléments habitués à jouer sur les pelouses portugaises, Islam Slimani (ex-Sporting CP) et Yacine Brahimi (FC Porto). De quoi régaler les spectateurs lisboètes !