L’Olympique de Marseille attendait ce match retour face à Leipzig avec une impatience non dissimulée. Battu 1-0 à l’aller sur un but inscrit par Werner, l’OM devait absolument marquer au moins deux buts pour espérer atteindre les demi-finales de Ligue Europa. A cette occasion Rudi Garcia alignait un 4-2-3-1 et pouvait compter sur le grand retour de Florian Thauvin. Côté allemand, Ralph Hasenhüttl optait pour un 4-4-2 avec le duo Augustin, Sabitzer en attaque. Dès les premières secondes, l’OM se faisait cueillir à froid par le RB Leipzig. Sur une chevauchée côté droit d’Augustin qui alertait Keita, le ballon revenait dans la surface pour Bruma dont la frappe trompait Pelé (0-1, 2e). Les joueurs marseillais n’avaient pas le temps de tergiverser. Sur un corner tiré par Payet, Kamara déviait le ballon de la tête pour Mitroglou dont la tentative était repoussée par Gulacsi. Le cuir était malencontreusement poussé dans les buts allemands par Ilsanker (1-1, 6e).

Deux minutes plus tard, l’OM partait en contre attaque avec Thauvin à la baguette qui décalait Payet côté gauche. Ce dernier alertait Sanson dont les tentatives étaient renvoyées par Gulacsi, mais Bouna Sarr surgissait et catapultait le cuir au fond des filets (2-1, 9e). En trois minutes, les Olympiens avaient déjà réalisé une bonne partie du chemin pour se qualifier. Les hommes de Rudi Garcia pensaient bien avoir marqué un troisième but sur une superbe frappe de Payet dans la lucarne, mais l’arbitre sifflait une faute de Mitroglou sur Ilsanker (18e). Au plus fort de sa domination, l’OM perdait prématurément Bouna Sarr blessé à l’épaule, remplacé par Rami (28e). Après vingt premières minutes haletantes, le rythme retombait quelque peu. Marseille s’en remettait à un coup de pied arrêté pour décanter une nouvelle fois la situation. Sur un magnifique coup-franc distillé par Payet, Thauvin aux six mètres ajustait Gulacsi (3-1, 38e).

Payet régale, le RB Salzbourg s’offre la Lazio

Au retour des vestiaires, l’OM manquait l’immanquable. Bien lancé sur la droite par Payet, Thauvin centrait pour Mitroglou au point de penalty qui voyait son intérieur du pied renvoyé par Gulacsi, Amavi surgissait mais butait à son tour sur le portier du RB Leipzig (48e). Les Phocéens allaient regretter cette double occasion manquée. Sur une superbe chevauchée de Naby Keita, le milieu guinéen talonnait dans la surface pour Augustin qui fusillait Pelé (3-2, 56e). L’Olympique de Marseille ne tremblait pas et repartait à l’assaut des buts allemands. Bien servi par Thauvin, Payet s’offrait une chevauchée fantastique dans la défense et trompait Gulacsi d’un superbe extérieur du pied (4-2, 60e). Galvanisés par ce nouveau rebondissement, les hommes de Rudi Garcia s’attelaient à bien défendre dans le dernier quart d’heure. Les Phocéens tremblaient jusqu’au bout avec une frappe de Poulsen captée in extremis par Pelé (90+2). Sur un corner, Gulacsi montait dans la surface marseillaise. Sur le contre Maxime Lopez décalait Sakai qui marquait dans le but vide (5-2, 90+4). L’Olympique de Marseille atteignait le dernier carré de la Ligue Europa. Dans les autres matchs de la soirée, le Sporting CP devait renverser des montagnes pour sa qualifier.

La formation lusitanienne ouvrait le score peu avant la demi-heure de jeu grâce à une tête de Montero sur un centre de Bruno Fernandes (1-0, 28e). Malgré cette défaite, l’Atlético Madrid se qualifiait. Défait 1-4 à l’aller, le CSKA Moscou devait tout tenter pour espérer un exploit. Le club russe ouvrait la marque sur un centre de Kuchaev repris de la tête par Nababkin. Cech repoussait le cuir dans les pieds de Chalov (1-0, 39e). Le CSKA doublait la mise suite à une frappe lointaine de Golovin repoussée par Cech dans les pieds de Nababkin qui concluait en force (2-0, 50e). les Gunners relevaient la tête suite à un échange entre Elneny et Welbeck. L’international anglais ajustait du droit Akinfeev (2-1, 75e) avant que Ramsey n’égalise dans les ultimes secondes (2-2, 90+2). Tenu en échec à Moscou, Arsenal rejoignait les demi-finales. Battu 4-2 à l’aller, le RB Salzbourg devait marquer au moins deux buts pour se qualifier. Le club autrichien se faisait surprendre par la Lazio sur une belle inspiration d’Immobile (0-1, 55e). La formation autrichienne recollait immédiatement par l’intermédiaire de Dabbur (1-1, 56e) et prenait le large grâce à Haidara (2-1, 72e), puis par Hwang (3-1, 74e) et Lainer (4-1, 76e). Grâce à cet incroyable exploit, Salzbourg atteignait le dernier carré de la compétition.

Les résultats de la soirée

RB Salzbourg 4-1 Lazio Rome : Dabbur (56e), Haidara (72e), Hwang (74e), Lainer (76e) ; Immobile (55e)

CSKA Moscou 2-2 Arsenal : Chalov (39e), Nababkin (50e) ; Welbeck (75e), Ramsey (90+2)

Sporting Portugal 1-0 Atlético Madrid : Montero (28e)

Marseille 5-2 Leipzig : Ilsanker (csc, 6e), Sarr (9e), Thauvin (38e), Payet (60e), Sakai (90+4) ; Bruma (2e), Augustin (56e)

