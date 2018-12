Le Stade Rennais devait absolument l’emporter au Roazhon Park face à Astana pour entrevoir les seizièmes de finale de la Ligue Europa. Pour y parvenir, l’entraîneur breton Julien Stephan alignait un 4-3-3 très offensif avec le trio Ben Arfa, Siebatcheu, Ismaïla Sarr. Comme attendu, les joueurs bretons obtenaient rapidement la possession. Il fallait attendre la 12ème minute pour entrevoir une opportunité rennaise. Sur la droite, Ismaïla Sarr distillait un excellent centre au point de penalty pour Bourigeaud dont le plat du pied était contré miraculeusement par un défenseur d’Astana. Rennes poussait à la demi-heure de jeu. Traoré combinait avec Sarr qui décalait Siebatcheu. L’attaquant rennais au point de penalty remisait pour Traoré dont la frappe était repoussée par Eric (32e). Sur un corner tiré par Ben Arfa, le ballon revenait à l’entrée de la surface sur Grenier dont la frappe enroulée n’inquiétait pas Eric (39e). Juste avant la pause, Clément Grenier décalait sur la gauche Ben Arfa dont la lourde frappe était repoussée par Eric (44e).

Au retour des vestiaires, le Stade Rennais mettait la pression devant les buts d’Astana. Sur la gauche, le centre de Ben Arfa était mal renvoyé par la défense sur Bourigeaud dont la frappe était déviée et revenait sur Ben Arfa qui ne pouvait conclure à son tour (56e). Rennes était récompensé de ses efforts après l’heure de jeu. Bien lancé sur la droite par Traoré, Sarr se fauchait faucher dans la surface, l’arbitre indiquait le point de penalty. Bourigeaud voyait sa tentative déviée par Eric sur le poteau, Sarr surgissait et catapultait le cuir au fond des filets (1-0, 68e). L’international sénégalais allait mettre les siens à l’abri cinq minutes plus tard. Bourigeaud trouvait l’ancien Messin qui décochait un missile et trompait Eric (2-0, 73e). Sur un nuage, Ismaïla Sarr se distinguait une nouvelle fois et centrait pour Bourigeaud au point de penalty mais son plat du pied était bien capté par Eric (80e). Pour la première fois de son histoire, le Stade Rennais se qualifiait pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa. Dans l’autre match du groupe K, Jablonec allait l’emporter à Kiev (1-0) grâce à Dolezal (10e).

L’OM quitte la Ligue Europa sur une humiliation

Dans le Sud de la France, l’Olympique de Marseille défiait l’Apollon Limassol dans le cadre de cette 6e journée de la phase de poules de Ligue Europa. Une dernière échéance en C3 pour l’OM, déjà éliminé de la compétition, mais le club phocéen avait l’occasion de terminer troisième du groupe H en cas de succès, ce qui serait donc son premier de la saison sur la scène européenne. Pour ce match, Rudi Garcia s’appuyait sur un 4-3-3 avec Escales dans les cages ou encore Ocampos en pointe. En face, Sofronis Avgousti optait pour un 3-4-3. Devant leur public, qui n’avait répondu présent en nombre (9274 supporters), les Phocéens se rendaient le match très compliqué. Lancé dans la surface, Schembri était retenu par Kamara, alors qu’un hors-jeu aurait dû être sifflé. L’arbitre n’hésitait pas un instant et accordait un penalty aux visiteurs, tout en expulsant le défenseur olympien (7e). Maglica transformait derrière pour donner l’avantage aux siens (8e, 0-1). Malgré ce très mauvais début de match, les locaux réagissaient dans la foulée. Payet servait Lopez sur un corner qui centrait vers Thauvin, dont la tête terminait au fond des filets (11e, 1-1). L’OM poussait et le ballon terminait même sur le poteau après un centre de Luiz Gustavo vers Ocampos (24e), mais l’Apollon était plus efficace.

Après avoir fait la différence face à Gustavo, Stylianou adressait un bon centre à destination de Maglica, qui marquait cette fois-ci de la tête pour inscrire un doublé (30e, 1-2). Juste avant la pause, Vale s’imposait devant Ocampos et permettait aux siens de rentrer aux vestiaires avec ce court avantage. En deuxième période, les Phocéens posaient le pied sur le ballon et cherchaient à égaliser. Payet déposait le ballon sur Rami dont la tête passait au-dessus (50e). Mais de l’autre côté, la formation chypriote marquait un troisième but quelques minutes plus tard. Caleta-Car déviait un centre de Vassiliou vers Stylianou. Ce dernier ne se posait aucune question et envoyait une sublime demi-volée dans la lucarne opposée d’Escales (56e, 1-3). Dès lors, Rudi Garcia multipliait les changements mais rien ne changeait sur la pelouse puisque ses joueurs ne trouvaient plus la faille pour relancer la fin de match, malgré une belle tentative de Payet sur coup-franc (67e) ou une frappe non cadrée d’Ocampos (85e). Au final, l’Olympique de Marseille s’inclinait 3-1 devant son public pour se dernière rencontre européenne de la saison, après une nouvelle expulsion, celle d’Ocampos pour un deuxième carton jaune (90e+3). Une campagne de Ligue Europa complètement manquée donc pour la formation de Rudi Garcia (1 nul, 5 défaites).

1 - Pires totaux de clubs français en phase de groupes de l'Europa Ligue : Marseille en 2018/19 - 1 point Rennes en 2011/12 - 3 points Bordeaux en 2013/14 - 3 points Déconvenues. pic.twitter.com/IU4GRnMBqe — OptaJean (@OptaJean) 13 décembre 2018

Malmö arrache sa qualification

Dans les autres matchs de la soirée, le Séville FC terminait sur une bonne note sa phase de poules face à Krasnodar. Wissam Ben Yedder profitait d’une mauvaise relance du gardien pour ouvrir le score (1-0, 5e). L’ancien attaquant du TFC doublait la mise suite à un service de Gomez (2-0, 10e). Au retour des vestiaires, Banega sur penalty (3-0, 49e) permettait aux siens de prendre le large. De son côté, Genk disposait sans trembler de Sarpsborg. Gano ouvrait rapidement le score suite à un service de Berge (1-0, 3e). Deux minutes plus tard, Paintsil alerté par Pozuelo doublait la mise (2-0, 5e). Au retour des vestiaires, le festival offensif belge se poursuivait. Berge (3-0, 64e) et Aidoo (4-0, 67e) permettaient à Genk de s’offrir un succès tranquille. Dans le groupe de Chelsea, le BATE Borisov se déplaçait en Grèce pour y affronter le PAOK Salonique. Les visiteurs ouvraient la marque peu après le quart d’heure de jeu grâce à Skavysh (0-1, 18e) bien servi par Stasevich. Le BATE prenait le large sur un penalty marqué par Signevich (0-2, 42e sp) qui s’offrait un doublé juste avant la pause (0-3, 45+1). Le PAOK réduisait le score juste avant l’heure de jeu par Prijovic (1-3, 59e). Chelsea qui n’avait plus rien à craindre pour la qualification affrontait MOL Vidi. Les hommes de Maurizio Sarri ouvraient le score à la demi-heure de jeu par Willian sur coup-franc (0-1, 30e). Deux minutes plus tard, Ampadou remettait malencontreusement les locaux dans le coup (1-1, 32e) avant que Nego bien servi par Milanov ne permette à son équipe de prendre les devants (2-1, 56e).

Les Blues revenaient au score grâce à un superbe coup-franc d’Olivier Giroud (2-2, 75e). Villarreal qui recevait le Spartak Moscou devait l’emporter pour assurer sa qualification. La formation ibérique ouvrait le score grâce à Chukwueze (1-0, 12e) qui ajustait le gardien russe de près. Au retour des vestiaires, Karl-Toko Ekambi combinait avec Fornals et trompait Maksimenko d’une frappe enroulée (2-0, 48e). Dans le groupe de l’OM, la Lazio accueillait l’Eintracht Francfort à l’Olimpico. Les hommes de Simone Inzaghi ouvraient le score par Correa (1-0, 56e). Peu après l’heure de jeu, Gacinovic décochait une lourde frappe et permettait à Francfort d’égaliser (1-1, 65e). L’intéressé se muait en passeur décisif pour Sébastien Haller qui ajustait de près Proto (1-2, 71e). Besiktas se faisait surprendre sur sa pelouse par Malmö (1-0). Antonsson (51e) offrait un prestigieux succès à la formation scandinave et une magnifique qualification. Enfin, le Rapid de Vienne faisait chuter les Glasgow Rangers grâce à une réalisation de Ljubicic (1-0, 84e).

Les résultats de la soirée

Rapid Vienne 1-0 Glasgow Rangers : Ljubicic (84e)

Villarreal 2-0 Spartak Moscou : Chukwueze (12e), Toko-Ekambi (48e) pour Villarreal

Marseille 1-3 Apollon Limassol : Thauvin (11e) pour l’OM ; Maglica (8e sp, 30e), Stylaniou (56e) pour Apollon

Lazio Rome 1-2 Eintracht Francfort : Correa (56e) pour la Lazio ; Gacimovic (65e), Haller (71e) pour Francfort

Racing Genk 4-0 Sarpsborg 08 : Gano (3e), Paintsil (5e), Berge (64e), Aidoo (67e) pour Genk

Besiktas 0-1 Malmö : Antonsson (51e) pour Malmö

Akhisarspor 0-0 Standard de Liège

Séville FC 3-0 Krasnodar : Ben Yedder (5e, 10e), Banega (49e sp) pour Séville

Rennes 2-0 Astana : Sarr (68e, 73e) pour Rennes

Dynamo Kiev 0-1 Jablonec : Dolezal (10e) pour Jablonec

MOL Vidi 2-2 Chelsea : Ampadu (32e, csc), Nego (56e) pour MOL Vidi ; Willian (30e), Giroud (75e) pour Chelsea

PAOK Salonique 1-3 BATE Borisov : Prijovic (59e) pour le PAOK ; Skavysh (18e), Signevich (42e, 45+1) pour BATE Borisov