Les huitièmes de finale de Ligue Europa démarraient à 18h55 avec trois affiches prestigieuses. Ainsi, Manchester United se déplaçait au Linzer Stadion pour y affronter Linz. Ole Gunnar Solksjaer alignait un 4-3-3 avec le trio Ighalo-James-Mata en attaque. Valérien Ismaël choisissait également ce dispositif tactique avec Tette, Klauss et Frieser en pointe. Les Red Devils se procuraient une belle opportunité après le quart d’heure de jeu. Shaw sur la gauche voyait son centre mal négocié par Schlager, le cuir revenait sur Mata dont l’intérieur du pied était dévié en corner (18e). Logiquement, United ouvrait le score avant la demi-heure de jeu. Fernandes alertait d’un extérieur du pied Ighalo dont la lourde frappe ne laissait aucune chance à Schlager (0-1, 28e).

Avant la pause, Maguire, sur un corner frappé par Fernandes, voyait sa tête passer juste à côté (44e). Les hommes de Solskjaer doublaient la mise avant l’heure de jeu. Sur un contre, Ighalo lançait James qui crochetait son adversaire et décochait une frappe imparable pour Schlager (0-2, 58e). Largement supérieur, Manchester voulait asséner le coup de grâce. Fernandes, d’une déviation astucieuse, servait Ighalo dont la tentative heurtait le poteau (63e). Les Red Devils prenaient le large sur une passe laser de Fred pour Mata qui ajustait Schlager d’une belle frappe (0-3, 82e). Mason Greenwood parachevait le succès des siens d’une belle frappe dans un angle fermé (0-4, 90+2). Cerise sur le gâteau, Pereira, d’une frappe lointaine, inscrivait le cinquième but de United (0-5, 90+3). Manchester United assurait quasiment sa qualification pour les quarts de finale.

Le FC Bâle ne fait qu’une bouchée de Francfort

De son côté, l’Eintracht Francfort accueillait le FC Bâle à la Commerzbank-Arena. Adi Hütter optait pour un 3-4-1-2 avec le duo Kostic-Silva en pointe. Marcel Koller s’appuyait sur un 4-2-3-1 avec le seul Cabral devant. Contre toute attente, la formation suisse ouvrait le score avant la demi-heure de jeu. Sur coup-franc, Campo enroulait bien son ballon qui se logeait dans la lucarne de Trapp (0-1, 27e). Dans le second acte, Francfort sonnait la révolte. Sur coup-franc, Kostic servait Palencia dont la tête passait juste au-dessus (57e). Quelques minutes plus tard, Touré héritait d’un excellent ballon dans la surface et voyait son plat du pied heurter la transversale (65e). Malheureusement pour l’Eintracht, les hommes de Koller réalisaient le break huit minutes plus tard. Profitant d’un caviar de Campo, Bua trompait Trapp d’un joli piqué (0-2, 73e). Bâle prenait ses distances en fin de match grâce à Frei, idéalement servi par Bua (0-3, 85e). Grâce à ce joli succès, le FC Bâle prenait une sérieuse option sur la qualification.

Enfin, Basaksehir recevait le FC Copenhague au Basaksehir Fatih Terim. La formation turque démarrait la rencontre dans un 4-3-3 offensif avec ses deux Français Gaël Clichy et Enzo Crivelli. Ståle Solbakken optait pour un système similaire avec Daramy, Santos et Falk en pointe. Basaksehir réussissait son entame en se montrant dangereux à deux reprises avec une frappe de Visca déviée par Crivelli sur le poteau (10e) et une tête d’Epureanu bien captée par Johnsson (11e). Bien dans leur match, les hommes d’Okan Buruk mettaient la pression devant les buts danois. Visca sur la droite trouvait à l’entrée de la surface Demba Ba dont la frappe passait à côté (32e). La formation turque obtenait finalement un penalty en fin de match suite à une faute sur Demba Ba dans la surface. Visca ne tremblait pas et trompait Johnsson (1-0, 89e). Avec ce score étriqué, Basaksehir se trouvait en ballottage favorable avant le match retour.

Les résultats des matchs de 18h55 :

Linz 0-5 Manchester United : Ighalo (28e), James (58e), Mata (82e), Greenwood (90+2), Pereira (90+3) pour Manchester

Eintracht Francfort 0-3 FC Bâle : Campo (27e), Bua (73e), Frei (85e) pour Bâle

Basaksehir 1-0 FC Copenhague : Visca (89e, sp) pour Basaksehir