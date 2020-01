Voulant profiter du mercato hivernal pour se renforcer, l’AC Milan a coaché le nom de Jean-Clair Todibo. Joueur polyvalent du FC Barcelone, le Français peut évoluer en tant que sentinelle ou défenseur central. Et cela plaît beaucoup aux dirigeants rossoneri. Interrogé par Sky Sports Italia, le directeur sportif du Diavolo, Frederic Massara s’est exprimé sur ce dossier avant le match de la 18e journée de Serie A entre l’AC Milan et la Sampdoria.

« Todibo est un joueur intéressant. On verra si on peut boucler ce transfert et si les conditions sont avantageuses. En ce moment, nous évaluons s’il existe des possibilités de renforcer davantage l’effectif, mais le marché est long et, comme c’est le cas, nous avons également d’autres objectifs. En bref, il est bon d’attendre, mais pas indéfiniment » a-t-il lâché. L’hiver sera chaud au sein de l’AC Milan.