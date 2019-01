En marge de la présentation officielle de Krzysztof Piatek, Leonardo n’a pas échappé aux questions sur le départ prématuré de Gonzalo Higuain. Mais à l’heure d’évoquer la fin du prêt de l’attaquant argentin (parti six mois seulement après son arrivée), le directeur sportif rossonero s’est plutôt expéditif à ce sujet.

« Je crois qu’il y a peu de chose à dire là-dessus. Higuain a fait son choix et il n’est plus ici. Aujourd’hui, nous présentons Piatek, et nous voulons parler seulement de lui. Nous avons cassé le prêt avec la Juventus, mais cela n’affecte en rien l’opération Caladara », a-t-il déclaré en conférence de presse.