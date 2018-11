Après la défaite du Mexique en huitièmes de finale de la Coupe du Monde contre le Brésil (2-0), le sélectionneur Jan Carlos Osorio avait décidé de quitter son poste, et ce malgré une probante victoire contre l’Allemagne lors de la phase de poule (1-0). Si depuis ce départ, c’est Ricardo Ferretti qui gère par intérim, El Tri attend son nouveau sélectionneur. Et selon Record, ça devrait bel et bien être Tata Martino, dont le nom est associé au pays d’Amérique du Nord depuis plusieurs jours.

En effet, l’ancien coach du FC Barcelone serait plus proche que jamais de rejoindre la sélection mexicaine. Il existerait un accord entre les deux parties autour d’un contrat de 4 ans. Ses premiers objectifs seraient de qualifier le Mexique pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Une bonne nouvelle pour la sélection, qui affrontera prochainement à deux reprises l’Argentine lors de deux rencontres amicales (17 et 21 novembre).