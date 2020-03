À trois jours du match retour face au PSG en Ligue des Champions (match à suivre en live commenté sur notre site), le Borussia Dortmund se prépare et semble prêt, en témoigne son succès sur la pelouse de Gladbach samedi (2-1). À Téléfoot, Achraf Hakimi a dévoilé la clé pour se qualifier en quart de finale de la compétition.

« Il faudra refaire le même match qu’à l’aller. Lutter ensemble. Ce sera la clé de la qualification. (...) Neymar et Mbappé sont des joueurs qui aiment ce genre de matches, ils sont préparés pour ça. On va faire le maximum pour qu’ils ne fassent pas un grand match », a expliqué le piston droit du BvB. Lui et son équipe devront tenir le score de 2-1 acquis à l’aller.