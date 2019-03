L’ex-milieu de terrain de Manchester City et Sunderland, Adam Johnson, va bientôt sortir de prison, lui qui a été condamné en mars 2016 à six de captivité. Après avoir purgé la moitié de sa peine, qui lui a été infligée en raison d’une relation sexuelle avec une mineure de 15 ans en 2015, il va pouvoir bénéficier de la liberté conditionnelle, comme l’explique The Sun.

C’est vendredi prochain, le 22 mars donc, qu’il quittera sa cellule, en plein milieu de la nuit, pour éviter toute agression de la part d’ex-fans du joueur anglais, lui qui est devenu un paria aux yeux du public britannique. Il devrait habiter sa nouvelle maison qu’il a récemment acheté pour la coquette somme de 2 M£ (environ 2,3 M€), où il retrouvera sa sœur, Faye, qui l’a toujours soutenu depuis son incarcération, et sa fille, Ayla. Difficile en revanche d’imaginer qu’il puisse rejouer un jour au haut niveau en Europe, étant donné son image au sein de l’opinion publique, mais il pourrait rebondir en Asie, où il a récemment été annoncé comme proche de la Chine et l’Inde.