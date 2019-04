Passé par le Real Madrid en 2010/2011, Emmanuel Adebayor a confié quelques secrets du vestiaire merengue lors d’une interview accordée au Daily Mail. Et l’anecdote la plus marquante a été le jour où José Mourinho a passé ses nerfs dans le vestiaire, avant d’aller titiller Cristiano Ronaldo à la mi-temps d’un match, alors que CR7 avait pourtant marqué un triplé.

« Au Real, nous gagnions 3-0 à la mi-temps. Il (Mourinho) est venu dans le vestiaire et est devenu fou. Il a frappé dans le frigo, a mis un coup de pied dans la télévision et a jeté de l’eau. Il aurait pu tuer tout le monde. Je me souviens qu’il a défoncé Cristiano Ronaldo alors que ce dernier avait fait un coup du chapeau. Il a dit : « tout le monde dit que tu es le meilleur du monde, mais tu joues mal. Montre moi que tu es le meilleur. » Ronaldo avait beau avoir mis un hat-trick, il lui a parlé du but qu’il avait raté », a-t-il déclaré au Daily Mail.