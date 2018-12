Depuis la saison 2011-2012, la Juventus Turin domine de la tête et des épaules le championnat d’Italie. La Vieille Dame est la place forte du football italien, avec également quatre Coupes d’Italie consécutives. Une aubaine pour Adidas qui travaille avec le club turinois depuis plusieurs années.

Et l’aventure va encore durer quelques saisons. Adidas et la Juventus ont en effet prolongé leur partenariat ce vendredi. Alors que le partenariat se terminait en 2021, la marque aux trois bandes et le champion d’Italie sont désormais liés jusqu’en 2027, comme expliqué dans le communiqué.