La nouvelle a été partagée il y a peu et marque un nouveau tournant dans le dossier menant à l’affaire Emiliano Sala. Et la Fédération internationale de football association (FIFA) vient de publier un compte-rendu de sa décision concernant ce dossier et a confirmé le risque de suspension de recrutement du Cardiff City Football Club s’il ne paie pas la somme convenue.

« Le défendeur, Cardiff, doit payer au demandeur, FC Nantes, la somme de 6M€ majorée d’un intérêt de 5% à compter du 27 janvier 2019 jusqu’à la date du paiement effectif [...] Si le montant dû, majoré des intérêts conformément au point 3, n’est pas payé par le défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la notification par la Clause des coordonnées bancaires pertinentes au défendeur, celui-ci se verra interdire d’enregistrer tout nouveau joueur, au niveau national ou international, jusqu’au paiement des sommes dues et pendant la durée maximale de trois périodes complètes et successives », explique le communiqué.

Decision grounds on the transfer of the late Emiliano Sala now available. Link to the decision accessible here : https://t.co/i7wcfGPv3F

— FIFA Media (@fifamedia) November 4, 2019