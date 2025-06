La méthode Luis Enrique, clé du sacre historique du PSG en Ligue des Champions

À l’aube de la saison 2024-2025, un vent nouveau soufflait sur la capitale française. Leader d’attaque du Paris Saint-Germain pendant près de sept années, Kylian Mbappé décidait, en effet, de s’envoler vers de nouveaux cieux et ainsi accomplir son rêve de toujours : défendre les couleurs du Real Madrid. Largement commenté - que ce soit en interne ou à l’échelle des supporters - le départ du Bondynois marquait la fin d’une ère… mais surtout le début d’un nouveau cycle. Exit le bling-bling, place à un PSG version Luis Enrique. Déjà en place, mais désormais maître absolu du projet sportif (bien qu’en adéquation quasi parfaite avec Luis Campos), le technicien espagnol, disposant de la confiance de son président Nasser Al-Khelaifi, se voyait alors confier les clés du projet.

Réputé pour sa force de caractère - parfois jugé abrasif - l’ancien sélectionneur de la Roja ne tardait d’ailleurs pas à commenter le départ de son buteur maison. «J’aurais aimé entraîner le meilleur joueur du monde pendant plusieurs années et le meilleur actuellement c’est Mbappé. Mais si je ne l’ai pas, il se passera rien. Si les stars suffisaient à gagner des titres, le PSG aurait déjà 8 Ligue des Champions». Un discours cash symbolisant à lui seul la personnalité du natif de Gijon, davantage focalisé sur le collectif que les individualités. Exigeant, loyal, protecteur envers ses joueurs et véritablement passionné, l’ex-manager du FC Barcelone - bourreau des Parisiens lors de la tristement célèbre remontada du 8 mars 2017 - endossait finalement le rôle de l’architecte avec une mission précise : hisser le PSG sur le toit de l’Europe.

Faire l’histoire à Paris

La victoire historique du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions 2025, avec un retentissant 5-0 face à l’Inter Milan, vient donc symboliser l’aboutissement de la méthode Luis Enrique. Mais résumer son aventure parisienne à 90 minutes d’une finale à Munich n’est pas suffisant. Dès son arrivée en 2023, l’entraîneur espagnol a imposé sa vision, privilégiant le collectif sur les individualités. Son approche tactique rigoureuse, illustrée par des choix audacieux comme le repositionnement d’Ousmane Dembélé, a permis de créer une équipe équilibrée et disciplinée. Cette transformation a d’ailleurs été saluée par la presse internationale, soulignant la capacité de Luis Enrique à bâtir un groupe uni et performant. « La vérité est que Luis Enrique a construit une équipe capable de gagner beaucoup plus s’il maintient ce niveau. Un groupe d’excellents joueurs qui jouent avec cœur et se battent comme s’ils jouaient pour éviter la relégation », commente avec justesse le quotidien espagnol Marca.

Luis Enrique, c’est d’abord une vision forte, presque un dogme : celui d’un football de possession et résolument tourné vers l’offensive. « On ne veut pas seulement offrir des victoires et des titres aux supporteurs, mais aussi la manière », explique-t-il. Avant de préciser sa philosophie : « Aucun calcul, jamais, nulle part. On veut le ballon, attaquer et défendre ensemble, avec une intensité maximale et en prenant des risques. » Au-delà des résultats, c’est donc l’esprit d’équipe insufflé par Luis Enrique qui a marqué les esprits. Les joueurs, qu’ils soient cadres ou jeunes talents, comme Désiré Doué ou Senny Mayulu, ont tous adhéré à sa philosophie, mettant en avant le collectif plutôt que les performances individuelles.

L’Amour ouf à Paris

Cette cohésion a été renforcée par le soutien indéfectible de la direction, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2027. Mais au-delà de la concorde entre l’entraîneur espagnol et sa direction, c’est aussi avec les supporters parisiens que Luis Enrique a su créer un lien. Si Luis Enrique a évidemment pu satisfaire les fans en enrichissant le palmarès du PSG avec deux Championnats de France (2024, 2025), deux Coupes de France (2024, 2025) et deux Trophées des Champions (2023, 2024), c’est aussi sa personnalité qui a profondément touché le public. Après le coup de sifflet final, une immense vague d’émotion submergeait les tribunes parisiennes avec le déploiement d’un grand tifo en hommage à Xana, la fille de Luis Enrique, disparue en 2019 des suites d’un ostéosarcome. Ce geste poignant, symbole de la communion intense entre les supporters et leur entraîneur, aura aussi incarné l’unité et la solidarité ayant marqué cette soirée historique. Ce succès n’est finalement pas seulement une victoire sportive, mais également celle d’une vision collective du football.