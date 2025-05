Nantes prolonge la révélation Yassine Benhattab

Nous vous le présentions à la fin de saison de National dont il est l’une des grandes révélations, Yassine Benhattab est revenu au FC Nantes avec la ferme attention de s’y imposer. Les Canaris, qui sont parvenus in extremis à se maintenir en Ligue 1, ont pris soin de le verrouiller.

L’ailier de 22 ans vient de prolonger son contrat jusqu’en 2028, soit un an de plus. Arrivé au club l’an passé, il a de suite été prêté à Aubagne où il a réussi quelques performances notables avec 7 buts inscrits et 10 passes décisives en 30 matchs de championnat. On devrait le voir à l’oeuvre en Ligue 1 à la rentrée prochaine.