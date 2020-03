Après une longue et riche carrière ponctuée de plusieurs passages à travers différents clubs européens et de nombreux brésiliens, Marcelinho (44 ans) a disputé le dernier match de sa vie de footballeur, comme le précise Kicker. Passé par l’OM entre 2000 et 2001, le Hertha Berlin (2001-2006) ou encore Wolfsburg (2007-2008) sur le Vieux Continent, l’attaquant auriverde a officiellement fait sa dernière apparition sous le maillot de Desportiva Perilima face au CSP Joao Pessoa (buteur, il a participé à la victoire 2-1 des siens), dans le cadre du championnat régional de l’État brésilien de Paraiba.

Marcelinho, passé par São Paulo, Grêmio ou encore Flamengo dans son pays natal, aura arpenté les pelouses européennes et brésiliennes pendant plus de 29 ans. Sélectionné à cinq reprises avec la Seleçao, il y a trouvé le chemin des filets une fois. Ce joueur à la patte gauche redoutable, qui a marqué les esprits en Bundesliga (meilleur buteur en 2005), a inscrit plus de 200 buts au cours de sa carrière. Marcelo Dos Santos avait mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel en mars 2017 avant de continuer à jouer au niveau amateur, chez lui, au Brésil.