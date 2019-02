Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions se poursuivent ce soir avec un duel intéressant entre l’Ajax Amsterdam et le Real Madrid. A domicile, les Lanciers s’organisent dans un 4-3-3 avec André Onana dans les buts ainsi que Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Daley Bling et Nicolas Tagliafico en défense. Lasse Schöne et Frenkie de Jong forment le double pivot tandis que Donny Van De Beek évolue légèrement plus haut. Hakim Ziyech, Dusan Tadic et David Neres forment la ligne d’attaque.

De son côté, le Real Madrid propose un 4-3-3 qui fonctionne bien avec Thibaut Courtois dans les buts. La défense est constituée de Dani Carvajal, Nacho, Sergio Ramos et Sergio Reguilon. Casemiro, Luka Modric et Toni Kroos prennent place au cœur du jeu tandis que l’attaque est constituée de Gareth Bale, Karim Benzema et Vinicius Junior.

Les compositions :

Ajax Amsterdam : Onana - Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne, de Jong - Van de Beek - Ziyech, Tadic, Neres

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Nacho, Ramos, Reguilon - Casemiro, Modric, Kroos - Bale, Benzema, Vinicius Junior