Hier, Liverpool a composté son ticket pour la finale de la Ligue des Champions au terme d’un match fou. Battu 3-0 à l’aller par le FC Barcelone, les Reds ont su remonter ce retard pour s’imposer 4-0. La deuxième place de finaliste va donc se jouer entre l’Ajax Amsterdam et Tottenham. À domicile et après avoir remporté la première manche 1-0, les Godenzonen sont en position force. Néanmoins dans cette compétition rien n’est joué d’avance et les Spurs auront leur mot à dire.

Pour qualifier l’Ajax Amsterdam pour sa première finale de Ligue des Champions depuis 1996, Erik ten Hag dispose ses hommes dans un 4-3-3 bien rodé avec André Onana dans les cages. Le Camerounais peut compter sur la charnière Matthijs de Ligt-Daley Blind tandis que Nicolas Tagliafico et Noussaïr Mazraoui alimenteront les couloirs. Le double pivot est constitué de Lasse Schöne et Frenkie de Jong. Donny van de Beek se retrouve un cran devant, libre de tous mouvements. Enfin, Dusan Tadic est soutenu par Hakim Ziyech et David Neres.

De son côté, Tottenham souhaite inverser la tendance du match aller et pourrait se qualifier pour la première finale de la Ligue des Champions de son histoire. Les Spurs de Mauricio Pochettino s’organisent dans un 4-4-2 devant Hugo Lloris. Kieran Trippier, Tobi Alderweireld, Jan Vertonghen et Danny Rose composent la ligne défensive avec le double pivot Victor Wanyama-Moussa Sissoko un cran plus haut. Christian Eriksen et Dele Alli prennent les ailes derrière le duo d’attaque constitué de Lucas Moura et Heung-Min Son.

Les compositions :

Ajax Amsterdam : Onana - Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne, de Jong - van de Beek - Ziyech, Tadic, Neres

Tottenham : Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Eriksen, Wanyama, Sissoko, Alli - Moura, Son