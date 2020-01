Révélé aux yeux du monde du football lors de la saison 2018-2019 extraordinaire qu’a réalisé l’Ajax Amsterdam, Donny van de Beek (22 ans) a attiré l’oeil de nombreux cadors européens. A commencer par le Real Madrid, avec qui De Telegraaf annonçait en décembre dernier que tout était bouclé entre les différentes parties pour un transfert avoisinant les 55M€. Mais le milieu de terrain néerlandais, auteur de 8 buts et 5 passes décisives en 24 apparitions cette saison, a tenu à mettre les choses au clair concernant son avenir.

« Je vais rester à l’Ajax jusqu’à la fin de la saison, c’est certain, et peut-être même que j’y resterai la saison prochaine. J’ai déjà dit que je resterai à l’Ajax et je vais le faire », a confié Donny van de Beek à Fox Sports samedi, dans des propos rapportés par As, avant d’ajouter qu’il est « agréable » de savoir que d’autres équipes s’intéressent à lui. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la formation championne des Pays-Bas, le très courtisé international batave (10 sélections) répond donc par la même occasion à Manchester United, qui souhaiterait l’attirer dans ses filets cet hiver.