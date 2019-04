Alors que le FC Barcelone a battu Manchester United à Old Trafford (1-0) ce mercredi, l’Ajax Amsterdam et la Juventus ont fait match nul (1-1) dans l’autre quart de finale aller de Ligue des Champions. Côté turinois, Massimiliano Allegri a dû faire sans Giorgio Chiellini, touché au mollet. Pour le remplacer, le technicien italien a titularisé Daniele Rugani. Et le coach de 51 ans est revenu sur le match de son joueur.

« Rugani a fait un bon match, mais j’étais serein. Daniele est l’un des meilleurs défenseurs que nous ayons. Il s’est amélioré lors de la phase de préparation, mais ce soir il a pris confiance. La défense a été parfaite, les quatre défenseurs ont bien travaillé. Même Joao Cancelo a fait un bon match en défense », a déclaré Massimiliano Allegri après la rencontre au micro de Sky Italia.