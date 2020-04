Après sa superbe saison 2018-2019 avec l’Ajax, demi-finaliste de la Ligue des Champions, Nicolas Tagliafico (27 ans) ne manquait pas de prétendants prêts à l’accueillir les bras ouverts pour renforcer leur effectif. Le latéral gauche argentin avait alors failli signer à l’Atlético de Madrid avant de rester du côté d’Amsterdam à la demande de Marc Overmars, son directeur sportif.

Mais l’international albiceleste (25 sélections) a toujours la côte du côté de la péninsule ibérique. D’après les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone songe à le recruter au cas où Junior Firpo (23 ans) prendrait déjà la porte, un an après son arrivée en provenance du Betis Séville. Nicolas Tagliafico, en fin de contrat en juin 2022 avec l’Ajax, pourrait donc bel et bien découvrir la Liga et dans le même temps retrouver son ancien partenaire, Frenkie de Jong (22 ans).