Les joueurs et les supporters du LOSC avaient probablement rêvé d’un meilleur scénario pour leur début dans la compétition. Sur la pelouse de l’Ajax, les Nordistes se sont inclinés sur le lourd score de 3-0. Après la rencontre, Christophe Galtier a livré son analyse sur RMC Sport.

« On a joué comme on voulait jouer, on a créé du danger. Le match se résume à l’efficacité dans les deux surfaces. Ils ont en eu dans les deux surfaces et on a eu un manque d’efficacité dans la leur. On a eu des situations mais on n’a pas sanctionné l’adversaire quand il le fallait. C’était le baptême pour certains et on a eu un début de match difficile. En fin de seconde période, on a eu la possibilité d’égaliser mais on n’a pas pu marquer ce but et on en a encaissé un deuxième trop tôt. On peut toujours mieux faire. Samedi je les ai vu jouer une nouvelle fois et j’aurais pu prendre un schéma plus offensif avec Luis Araujo mais j’ai choisi Renato Sanches pour avoir un troisième milieu de terrain. Ça s’est joué sur l’efficacité de l’Ajax et ce manque d’efficacité de notre part », a lancé le coach lillois.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10